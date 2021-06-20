استجابة لشكاوى المواطنين.. مطبات جديدة بطريق مصر إسكندرية الزراعي

أقدم عدد من أهالي قرية الروضة، التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، على قطع طريق مصر الإسكندرية الزراعي أمام حركة السيارات، للمطالبة بعمل مطبات صناعية جديدة خوفا من سرعة السيارات، حيث أن الطريق الزراعي يقطع القرية والسيارات تسير بسرعة كبيرة.

وفي استجابة سريعة من الأجهزة التنفيذية، نشرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، صورا لبدء عمل مطبات جديدة على طريق مصر الإسكندرية الزراعي، أمام قرية الروضة، حفاظا على سلامة الأهالى وتلبية لمطلب العديد من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع، في بيان لها، أن ذلك الطريق من أكثر الطرق الحيوية بالمدينة والأكثر ازدحاما، ووضعت المطبات لإلزام السيارات بتهدئة سرعتها ليتمكن المشاه من عبور الطريق في أمان وذلك بالتنسيق مع مسؤولي الهيئة العامة للطرق.

وأوضحت الوحدة المحلية، في بيانها، أن وضع المطبات الجديدة في قرية الروضة، جاء وفقا لتعليمات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وبحضور محمود عبد الدايم وممدوح عبد الباقي نائبا رئيس المدينة، ورؤساء الوحدات المحلية.

وفي إطار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية بنطاق المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من صلاحية السلع المعروضة، أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، تحرير 157 محضرا تموينيا بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك ضمن الحملات التموينية التي شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية، على الأسواق والمخابز والمحلات العامة والتجارية ومنافذ البيع بالمحافظة.