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مصرع طفل غرقًا أثناء الاستحمام في ترعة بالمنوفية

كتب:

إبراهيم الديهي
06:28 م | الأحد 20 يونيو 2021
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

لقي الطفل «م.ا»، 15 عاما، مصرعه غرقا في ترعة كفر فيشا التابعة لمركز منوف محافظة المنوفية، ونجحت قوات الإنقاذ النهري، بالتعاون مع الأهالي في استخراج جثة الطفل، الذي غرق في أثناء استحمامه بالترعة.

مصرع طفل غرقا في ترعة بالمنوفية 

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منوف، يفيد بغرق طفل يدعى «م.ا» 15 سنة، في أثناء استحمامه بترعة كفر فيشا التابعة لدائرة المركز، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من استخراج جثة الطفل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقلت الشرطة جثة الطفل إلى مستشفى منوف العام، واستمعت النيابة العامة إلى أسرة الطفل، الذين أكدوا أنه غرق في أثناء الاستحمام، وتم استدعاء عدد من الأهالي المواجدين في القرية، وصرحت النيابة بدفن الجثمان، وسط حالة من الحزن بين الأهالي وأسرة الطفل. 

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