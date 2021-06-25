الجرعة الثالثة من لقاح كورونا.. حقيقة قضائها على الوباء وتوافرها بمصر

بالتزامن مع إتاحة دول عربية وأوروبية، الجرعة الثالثة من لقاح كورونا لمواطنيها، يتساءل الكثيرون في مصر عن مدى فاعليتها في القضاء على الوباء، وإمكانية توفيرها على الرغم من استقرار المنحنى الوبائي في مصر وفقاً للبيانات الرسمية لوزارة الصحة والسكان، حيث تسعى الوزارة للوصول إلى المعادلة الصعبة «صفر كورونا» طوال الوقت بعدما وصلت إليها في الموجتين الثانية والثالثة، وهي التي يتساوى فيها عدد المصابين بالفيروس بعدد من جرى شفاؤهم منه.

هل تتيح مصر الجرعة الثالثة من لقاح سينوفارم؟

ووفقاً لتصريحات الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون لصحية، في عدد من البرامج التليفزيونية، فإن مصر من الممكن أن تتيح الجرعة الثالثة من لقاح سينوفارم، وأن هناك دراسات تجرى على هذا الأمر، لكنه غير مؤكداً حتى الآن، حيث أن اللقاحات عبارة عن خصائص الفيروسات، ويجرى حقن الجسم بها لتحفيزه على إنتاج الأجسام المضادة، مؤكداً ان مصر تدرس إعطاء الجرعة الثالثة من لقاح كورونا وهي جرعة مقوية لمناعة الجسم.

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وفي نهاية مايو الماضي، أتاحت الإمارات الجرعة الثالثة من لقاح سينوفارم لمواطنيها، واشترطت أن يمر 6 أشهر بين الجرعتين الثانية والثالثة، مؤكدة أن هناك أولوية لإعطاء الجرعة الثالثة من لقاح سينوفارم، وهي لأصحاب الأمراض المزمنة والمصابين، وفقا لبيان رسمي للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات في الإمارات.

الجرعة الثالثة من اللقاح الصيني.. ما مدى فاعليته؟

وفي 9 يونيو الجاري، عقدت منظمة الصحة العالمية، مؤتمراً صحفيا، لتوضيح المنحنى الوبائي في العالم، وبحسب تصريحات الدكتور عبدالناصر أبوبكر، رئيس برنامج إدارة أخطار العدوى بالمكتب الإقليمي للمنظمة، بشأن الجرعة الثالثة من اللقاح الصيني الخاص بفيروس كورونا أو بشان الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، فأن المنظمة لم توص حتى الآن بجرعة ثالثة.

كما اعتمدت المنظمة جرعتين من لقاح كورونا في كل اللقاحات التي صدقت عليها، فيما عدا لقاح جونسون آند جونسون، ومنه جرعة ثالثة لضمان الوصول إلى المناعة التي يحتاجها الجسم.

وبحسب الدكتور عبدالهادي مصباح، أستاذ المناعة والفيروسات، فإن الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، لن تنهي الوباء، وستزيد فقط من تقليل عدد الإصابات، وتعمل على تحصين الجسم ضد فيروس كورونا، مشيراً إلى أنه لايوجد لقاح يمنع فيروس كورونا حتى الآن، وأن جميع اللقاحات تحقق فاعلية أطول وتزيد مناعة الجسم، وإذا حسمت مصر موقف الجرعة الثالثة سيجرى تطعيم المواطنين بالجرعة الثالثة من لقاح سينوفارم أو سينوفاك.

الجرعة الثالثة من لقاح كورونا.. ماهو موقف وزارة الصحة؟

وأكد محمد عبدالفتاح، وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية، في تصريحات لفضائية« دي ام سي»، أمس، أن وزارة الصحة ملتزمة بما تقره منظمة الصحة العالمية حول الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، وأن ما يُثار على مواقع التواصل الاجتماعي بشان الجرعة الثالثة من لقاح سينوفارم أو الجرعة الثالثة من اللقاح الصيني، مجرد تكهنات.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة والسكان للأبحاث، أن الوزارة لم تحسم حتى الآن، إمكانية إتاحة الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، وذلك عبر مداخلة هاتفية لها في أحد برامج فضائية إكسترا نيوز.

وأتاحت البحرين، لمواطنيها في وقت سابق من شهر مايو الماضي، الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، وأوردت وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية لها، ان الفئات الأولى بالجرعة الثالثة من لقاح كورونا ستكون للأكبر سنا والمسنون وأصحاب الأمراض المزمنة.