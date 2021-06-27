«مستقبل وطن» يفتح مقراته ببني سويف لتلقي طلبات ترخيص المشروعات

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة بنى سويف، أمس السبت، لقاءًا تعريفيًا لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وما يقدمه جهاز تنمية المشروعات من خدمات بالتعاون مع الحزب، انطلاقا من دور الحزب المجتمعي، تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد، الأمين العام النائب الأول لرئيس الحزب وعضو مجلس النواب، وبرعاية النائب حسام العمدة أمين الحزب بالمحافظة ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمحافظة بني سويف وبإشراف النائبة مني عبدالله أمين التنظيم.

حضر اللقاء عدد من المواطنين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقيادات جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة بني سويف، وأعضاء أمانة حزب مستقبل وطن بمركز سمسطا.

وأكد النائب حسام العمدة أمين عام حزب مستقبل وطن ببني سويف، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بالمحافظة، أن القانون 152 لسنة 2020 يمنح حزمة من المساعدات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويعطي دفعة للأمام نحو استقرار وزيادة دخل تلك المشروعات، مشيرًا إلى عقد بروتوكول تعاون بين الحزب وجهاز تنمية المشروعات بوزارة التجارة والصناعة، في ظل التعاون المثمر بين الحزب ومحافظ بني سويف والوحدات المحلية.

وقال «العمدة»، إن جميع مقرات الحزب مفتوحة أمام أصحاب المشروعات لتلقي طلبات الراغبين منهم في الترخيص في ظل تواجد موظفين من الجهاز يومين في الأسبوع بمقرات الحزب في المراكز المختلفة، في إطار البروتوكول الموقع بين الحزب والحكومة لتفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 الخاص بتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة الذى يجرى خارج القطاع المصرفي الاقتصاد غير الرسمي.

وأشارت النائبة منى عبدالله عضو مجلس النواب وأمين التنظيم بالحزب بالمحافظة، إلى أن القانون رقم 152 لسنة 2020، منصف جداً لكل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يحمله من مزايا، قائلة: «ناقشنا القانون في لجنة المشروعات بمجلس النواب ولائحته التنفيذية لصالح المواطنين».

وأوضح مسؤولو جهاز تنمية المشروعات ببني سويف خلال اللقاء، دور الجهاز والخدمات المقدمة لأصحاب المشروعات وبخاصة أصحاب المشروعات من الأسر محدودي الدخل في لقاء حواري مع المواطنين.