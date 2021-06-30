بيطري الغربية: فتح مجازر المحافظة بالمجان وحملات لضبط المخالفين

أعلنت مديرية الطب البيطري بالغربية، الانتهاء من استعدادات عيد الأضحى، وتوفير كافة الأختام والأحبار داخل كافة المجازر بمدن ومراكز المحافظة.

وقال الدكتور حاتم أنور، مدير الطب البيطري بالغربية، إن المديرية أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بعيد الأضحى، من توفير طواقم طبية بيطرية داخل المجازر لاستقبال الأضاحي مع أول أيام عيد الأضحى، وذبح الأضاحي، بالمجان ودون تحصيل أي رسوم، وذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في ضوء الإجراءات الاحترازية المتبعة.

وأشار إلى أن هناك تنسيق بين مديرية الطب البيطري ورؤساء المدن والأحياء والمراكز بالإزالة الفورية لأي شوادر تقام دون تصريح من الجهات المختصة، ومنع أي أعمال ذبح خارج المجازر، وتوقيع الغرامات المالية المقررة.

وبين أن محافظ الغربية أصدر قرار رقم ٨٢٩ ينص على حظر إقامة شوادر لبيع الأضاحي في الشوارع العامة بالمدن والقرى بنطاق المحافظة إلا بتصريح مسبق بذلك شريطة عدم إعاقة حركة السير في الشوارع أو عمل إشغالات للمرور أو إحداث تلوث للبيئة وتراكم للمخلفات.

كما حظر القرار ذبح الأضاحي خارج المجازر، على أن يتم الذبح داخل المجازر بنطاق المحافظة بمراكزها الثمانية بالمجان ودون تحصيل أي رسوم، مع إلزام مديرية الطب البيطري باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وضرورة ارتداء الكمامات للعاملين والمترددين على المجازر على مستوى المحافظة إلى جانب إلزام مأموري الضبط القضائي تنفيذ القانون وتطبيق العقوبة المنصوص عليها لكل من يخالف ذلك.

وأوضح « مدير الطب البيطري بالغربية» أن المديرية تكثف أعمال المرور والتفتيش على الأسواق من خلال حملات تفتيشية إحكاماً للرقابة البيطرية على كافة الأغذية ذات الأصل الحيواني والتأكد من عرض أغذية خالية من أي مسببات مرضية.