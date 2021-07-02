بـ800 جنيه.. سعر موحد لساعة «الفوتوسيشن» في قلعة قايتباي ومتحف إسكندرية

في خطوة فريدة من نوعها، فتحت الأماكن الأثرية في الإسكندرية أبوابها أمام الجميع للقيام بجلسات تصوير بداخلها «فوتوسيشن»، وذلك لمزج الماضي العريق بالحاضر المشرق، ولكن بعدة شروط أبرزها أن قيمة ساعة التصوير بلغت 800 جنيه.

الخطوة التي بدأتها إدارة متحف الإسكندرية القومي، منذ مدة قليلة، وأثبتت نجاحها، قد لحقتها اليوم إدارة قلعة قايتباي العريقة بالسماح بالقيام بجلسات التصوير «فوتوسيشن» داخل أروقة القلعة في بادرة مميزة، لاستضافة المناسبات المميزة الخاصة بالجماهير كجلسات تصوير الخطوبة والزواج واعياد الميلاد والنجاح وغيرها من المناسبات التي تحتاج إلى أماكن مميزة لتوثيق تلك اللحظات.

تفاصيل فوتوسيشن في قلعة قايتباي

وقال الدكتور عمرو الشحات، مدير عام قلعة قايتباي في الإسكندرية، إنه تتم إتاحة فرصة تصوير «فوتوسيشن» غير تجاري وفقًا للإجراءات المنصوص عليها، والتي تشمل تحديد رسوم تصوير الفوتوسيشن بـ800 جنيه لمدة ساعة، وأن يكون الحجز من خلال مسؤول العلاقات العامة والإدارة داخل القلعة، ويكون التصوير خلال الموعد المتفق عليه خلال مواعيد الزيارة الرسمية.

وأكد أن أبرز ضوابط التصوير «الفوتوسيشن» داخل قلعة قايتباي، أن يتم التصوير دون تعطيل حركة الزيارة بالقلعة، وأن يُسمح بالتصوير في الأماكن المفتوحة المتاحة للزيارة بالقلعة والالتزام التام بالقواعد العامة للزيارة.

7 شروط لإجراء فوتوسيشن في متحف الإسكندرية القومي

من قايتباي غرب الإسكندرية، إلى متحف الإسكندرية القومي الذي يقع في وسط المحافظة، فقد أكد دكتور باسم ابراهيم مدير عام المتحف، إنه تم توفير حجز ساعة لتصوير «فوتو سيشن» بالمتحف، وذلك مع توافر 7 شروط خاصة بالقيام بهذا الأمر، أولها يتم التقدم بطلب تصوير لإدارة المتحف لتحصيل رسوم تذكرة التصوير بقيمة 800 جنيه مصري.

وأضاف «إبراهيم» لـ «الوطن»، أن يتم التصوير في حديقة المتحف وداخل القاعات المسموح بها، على أن يكون التصوير في الموعد المتفق عليها فقط، وبدون تعطيل حركة الزيارة بالمتحف، مع الالتزام بالقواعد العامة لآداب الزيارة داخل المتاحف.

ولفت أنه يتم الحجز المسبق من خلال قسم العلاقات العامة بالمتحف وعلى الراغبين بحجز جلسة تصوير الاتصال بقسم العلاقات العامة لتحديد اليوم وساعة التصوير، مشيراً إلى توفير أرقام التليفون للحجز: «الموبايل 01229951914، الأرضي 034835519».

وأشار إلى أن الراغب في التصوير داخل المتحف سيستفيد من القيمة الجمالية الفنية للمتحف كونه كان قصرا لأحد أثرياء الإسكندرية ومشيدا على الطراز الإيطالي كما يضم نحو 1800 قطعة أثرية تشمل جميع العصور بدءاً من الدولة القديمة وحتى العصر الحديث وتصور تلك القطع حضارة مصر وثقافتها وفنونها وصناعاتها خلال هذه العصور وقد تم احضار هذه القطع الأثرية من عدة متاحف منها المتحف المصري والمتحف الإسلامي والمتحف القبطي بالقاهرة والمتحف اليوناني الروماني والاثار الغارقة والاثار الاسلامية بالإسكندرية.