ينتظر عدد كبير من طلاب الثانوية العامة، خلال الأيام الحالية، كل المراجعات النهائية المتعلقة بالمواد التي يدرسونها، ومن ضمنها، ملخص كلمات اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي 2021، ليتمكنوا من المراجعة النهائية، قبل بدء الامتحانات رسميا، خلال أيام، والمقرر انطلاقها يوم 11 يوليو الجاري، ويكون امتحان اللغة الإنجليزية، الخميس 29 من الشهر ذاته.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن»، ملخص كلمات اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي 2021، في إطار سلسلة الخدمات اليومية التي تقدمها الجريدة للطلاب على مدار الساعة.

ملخص كلمات اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي 2021

متوسط AVerage

مشوش Confused

يصر Insist

وسط المدينة Midday

شعر Portry

موضه قديمة Old- Fashioned

نظام ثابت Routine

مؤمن Believer

مجموعة Collection

عادات Custom

حي أو منطقة District

معاق Disabled

يوطد أو يرسخ Establish

سكرتير Secretary

مرفق Attachment

قانون Law

رائد Pioneer

طريقة Style

ناشر Publisher

في الخارج Abroad

الفقراء The poor

ويمكن متابعة باقي ملخص كلمات اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي 2021 من خلال الرابط التالي من هنــا.

موعد امتحانات الشعبتين العلمية والأدبية

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن إن امتحانات الثانوية العامة ستعقد يوم 10 يوليو المقبل، لطلاب الشعبة العلمية، و11 من نفس الشهر لطلاب الشعبة الأدبية، مؤكدا أن الإجابة على أسئلة الامتحانات ستكون في البابل شيت فقط.

وأضاف «شوقي» أنه تم طباعة نحو 192 امتحانًا لطلاب الثانوية العامة بكل الشعب الدراسية، وأن أسئلة امتحانات الثانوية العامة، ستعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، موضحًا أن جميع الإجابات ستكون في البابل شيت فقط وليس التابلت، وأنه سيتم تصحيح البابل شيت إلكترونيًا، لتحقيق العدالة بين جميع الطلاب، حتى يحصل كل طالب على درجاته التي يستحقها.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه تم طباعة نحو 9 ملايين بابل شيت، وتجهيز البنية التحتية للجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، وتركيب كاميرات مراقبة داخل اللجان، لضبط حالات الغش، علاوة على التنسيق الكامل بين الوزارة والمديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا.