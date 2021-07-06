ملخص كلمات اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي 2021
كتب:
هبة وهدان
12:57 م | الثلاثاء 06 يوليو 2021
الثانوية العامة
ينتظر عدد كبير من طلاب الثانوية العامة، خلال الأيام الحالية، كل المراجعات النهائية المتعلقة بالمواد التي يدرسونها، ومن ضمنها، ملخص كلمات اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي 2021، ليتمكنوا من المراجعة النهائية، قبل بدء الامتحانات رسميا، خلال أيام، والمقرر انطلاقها يوم 11 يوليو الجاري، ويكون امتحان اللغة الإنجليزية، الخميس 29 من الشهر ذاته.
وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن»، ملخص كلمات اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي 2021، في إطار سلسلة الخدمات اليومية التي تقدمها الجريدة للطلاب على مدار الساعة.
ملخص كلمات اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي 2021
متوسط AVerage
مشوش Confused
يصر Insist
وسط المدينة Midday
شعر Portry
موضه قديمة Old- Fashioned
نظام ثابت Routine
مؤمن Believer
مجموعة Collection
عادات Custom
حي أو منطقة District
معاق Disabled
يوطد أو يرسخ Establish
سكرتير Secretary
مرفق Attachment
قانون Law
رائد Pioneer
طريقة Style
ناشر Publisher
في الخارج Abroad
الفقراء The poor
ويمكن متابعة باقي ملخص كلمات اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي 2021 من خلال الرابط التالي من هنــا.
موعد امتحانات الشعبتين العلمية والأدبية
وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن إن امتحانات الثانوية العامة ستعقد يوم 10 يوليو المقبل، لطلاب الشعبة العلمية، و11 من نفس الشهر لطلاب الشعبة الأدبية، مؤكدا أن الإجابة على أسئلة الامتحانات ستكون في البابل شيت فقط.
وأضاف «شوقي» أنه تم طباعة نحو 192 امتحانًا لطلاب الثانوية العامة بكل الشعب الدراسية، وأن أسئلة امتحانات الثانوية العامة، ستعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، موضحًا أن جميع الإجابات ستكون في البابل شيت فقط وليس التابلت، وأنه سيتم تصحيح البابل شيت إلكترونيًا، لتحقيق العدالة بين جميع الطلاب، حتى يحصل كل طالب على درجاته التي يستحقها.
وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه تم طباعة نحو 9 ملايين بابل شيت، وتجهيز البنية التحتية للجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، وتركيب كاميرات مراقبة داخل اللجان، لضبط حالات الغش، علاوة على التنسيق الكامل بين الوزارة والمديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا.