عودة العمل بمستشفيي «الواسطى» و«سمسطا» بشكل طبيعي بعد انكسار موجة كورونا

قال الدكتور أحمد بغدادي وكيل مديرية الصحة بمحافظة بني سويف، إن مستشفتي الواسطى وسمسطا عادا للعمل بشكل طبيعي بالأقسام المختلفة عقب انتهاء عملهما كعزل لمرضى فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، عقب تراجع الإصابات بالفيروس بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وفق خطة المديرية للعودة للعمل بشكل طبيعي بطريقة تدريجية، تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

4 مستشفيات لفرز وعزل حالات فيروس كورونا ببني سويف

وأضاف وكيل الصحة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «ما زالت مستشفيات ناصر العام والصدر والحميات والفشن المركزي يعملان كمستشفيات فرز وعزل لمصابي فيروس كورونا المستجد».

7 مراكز لتلقي لقاح كورونا في بني سويف

وأشار وكيل المديرية، إلى أن وزارة الصحة وفرت 7 مراكز لتلقي لقاح كورونا بالمحافظة، تيسيرا على الفئات المستهدفة من المواطنين على مستوى المحافظة، وهي مركز بمقر الوحدة المحلية بقرية بني عدي بمركز ناصر، ومركز بقرية قاي بإهناسيا، مركز بقرية قوم أدريجة بالواسطى، مركز بمقر المركز الطبي بمدينة ببا، مركز بمدينة الفشن، مركز بمقر الوحدة المحلية لقرية بدهل بسمسطا، ومركز مستشفى بني سويف التخصصي بمدينة بني سويف.

وأكد تقديم كافة التسهيلات اللازمة لحصول المواطنين على اللقاح بتلك المراكز، مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والتزام المواطنين بوسائل الحماية الشخصية، حفاظا على صحتهم وسلامتهم وذويهم، وأن الدولة المصرية لا تدخر جهدا في سبيل النهوض بالخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، لا سيما جهودها الكبيرة في توفير لقاح التمنيع ضد فيروس كورونا، وتسهيل حصول المواطنين عليه.