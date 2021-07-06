«حديث المساء».. مبادرة الإحلال و«لا صوت يعلو على صوت الصحة»

تقدم «الوطن» لقرائها ملخصًا لأبرز ما تناولته برامج «التوك شو» المسائية، وأبرز الفقرات حيث كان متحدث وزارة الري هو أبرز ضيوف القنوات والبرامج، وحديث المساء نرصده لكم كما يلي:

متحدث الري يكشف تطويرات بيان أثيوبيا على mbc مصر

أجرى المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، مداخلة هاتفية مع فضائية «mbc مصر» للتعليق على إعلان أثيوبيا الملء الثاني للسد دون التنسيق مع مصر.

«الري»: إثيوبيا تتحدى كل الأعراف وتغلق الباب أمام أي تصرفات عقلانية

«الري»: النيل ليس إثيوبيا.. أديس أبابا تفرض «أمر واقع» علينا دون إتفاق

تيسيرات جديدة في مبادرة إحلال السيارات

وتحدث الدكتور طارق عوض، المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات بوزارة المالية، عن آخر التسهيلات التي شملتها المبادرة، وذلك في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» للحديث.

وزارة المالية: 80 ألف سيارة تستحق الدخول في مبادرة إحلال الميكروباص

كما أجرى مداخلة أخرى مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري.

8 حوافز مهمة في مبادرة إحلال وتجديد السيارات: تأمين وخصومات

8 حوافز مهمة في مبادرة إحلال وتجديد السيارات: تأمين وخصومات

نقيب الجزارين يقدم نصائح لخروف العيد

وحل المعلم يوسف البسومي، نقيب الجزارين، ضيفًا في لقاء مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل.

نقيب الجزارين: سعر ذبح العجل 1000 جنيه.. واشتروا الحيوان «كاسر جوز»

نقيب الجزارين تعليقا على ارتفاع أسعار الذبح: «هتلاقوا زي بوحة»

متحدث الصحة يجري مداخلة مع صدى البلد

وأجرى الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد».

«الصحة»: وقعنا اتفاقية مع شركة صينية لتوفير لقاح «عضة الكلب»

«الصحة»: تحقيق الاكتفاء الذاتي من لقاحات كورونا بات قريبا

«الصحة»: سننتج 80 مليون جرعة من سينوفاك بنهاية العام.. كل شهر 15 مليون

الصحة: الأطفال دون العامين أصحاب الفرصة الأكبر للشفاء من ضمور العضلات