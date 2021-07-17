على مدار 22 عاما.. حلا شيحة قدمت 15 عملا فنيا فقط واعتزلت 3 مرات

تواصل الفنانة حلا شيحة إثارة الجدل من خلال قراراتها المفاجئة والتى دائما تعبر عنها بطريقة تزيد الهجوم عليها، وكان آخرها البوست الذي نشرته عبر صفحتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعى، والذي تبرأت فيه من فيلم «مش أنا» لتامر حسني.

حلا شيحة.. كثير من الأزمات قليل من الفن

أزمات كثيرة عاشتها الفنانة حلا شيحا، على مدار 22 عاما من ظهورها على الساحة الفنية فى مقابل عدد قليل من الأعمال الفنية التى قدمتها خلال مسيرتها الفنية المتقطعة.

الأعمال الفنية لحلا شيحة

الفنانة حلا شيحة بدأت مسيرتها الفنية عام 1999 حيث قدمت خلال الـ 22 عاما 15 عملا فنيا فقط بدأتها عام 1999 بثلاث مسلسلات، وهي «الرجل الآخر» مع الفنان نور الشريف، ومسلسل «نسر الشرق» مع الفنانة تيسير فهمى، ومسلسل «كلمات» مع حسين فهمى. وبعد ذلك قدمت فيلم «ليه خلتنى احبك» عام 2000 بجوار كريم عبدالعزيز ومنى ذكى وأحمد حلمى.

في 2001 قدمت حلا شيحة، فيلم «السلم والثعبان»، مع الفنان هانى سلامة والذي حقق نجاحا كبيرا وأصبح من أشهر أعمالها. ليأتى بعد ذلك مشاركتها فى فيلم «سحر العيون» عام 2002، والذي شاركت فيه بجانب عامر منيب ونيللي كريم ومحمد لطفي.

وأيضا فى نفس العام 2002 شاركت حلا شيحة، فى فيلم «تايه فى أمريكا» والذي قدمته مع الفنان خالد النبوى.

الاعتزال الأول لحلا شيحة

وقدمت حلا شيحة أيضا فيلم «اللمبي»، مع الفنان محمد سعد فى نفس العام، وبعدها أعلنت اعتزالها وارتدت الحجاب واختفت تماما لمدة عامين تقريبا، إلى أن عادت مجددا من خلال فيلم «عريس من جهة أمنية» مع الزعيم عادل امام عام 2004 بعدما خلعت الحجاب.

وفى عام 2005، قدمت حلا شيحة فيلم «أريد خلعا» مع الفنان أشرف عبدالباقي، وقدمت أيضا فيلم «غاوى حب» مع الفنان محمد فؤاد، ليحدث بعدهما ثانى تحول فى حياة الفنانة حلا شيحة، حيث أنها فاجأت الجميع بارتدائها للحجاب واستكمال مسيرتها الفنية به.

بعد الحجاب قدمت عام 2006 فيلم «كامل الأوصاف» مع الفنان عامر منيب، وظهرت خلال أحداث الفيلم بالحجاب ودون أى تلامس مع الفنانين.

الاعتزال الثانى لحلا شيحة

فاجئت حلا شيحة الجمهور بعد هذا العمل، بالاعتزال تماما وابتعادها عن الفن وارتدائها للنقاب لأكثر من 12 عاما، ولكن يبدو أنها لم تجد الاستقرار فيه، ففى عام 2018 فاجأت الجميع بخلعها للحجاب والنقاب وانفصالها عن زوجها وعودتها للساحة الفنية مرة أخرى وشاركت فى مسلسل «زلزال» مع الفنان محمد رمضان.

وبعدها شاركت فى ثانى عمل لها وهو مسلسل «خيانة عهد» مع الفنانة يسرا ثم مشاركتها فى فيلم سينمائي واحد وهو فيلم «مش أنا» لتامر حسني.

الاعتزال الثالث

لتعاود حلا شيحة الاعتزال للمرة الثالثة من خلال بوست نشرته مؤخرا عبر صفحتها الخاصة على موقع «انستجرام»، تبرأت فيه من آخر أعمالها وأنها «عادت إلى الله مرة أخرى»، بحسب وصفها.

يذكر أن الفنانة حلا شيحة نشرت «بوست» مؤخرا قالت فيه «أنا اتفاجئت جدا بنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم وفى أيام ذى الحجة أيام مباركة وخصوصا بعد آخر بوست نزلته ووضحت فيه أنا إيه، واتفاجئت أكتر خصوصا بعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده أنه هيحترم رغبتى وبعض الطلبات اللى طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللى فات وأكدلى أنه هيحترم رغبتى».

وتابعت حلا شيحة قائلة «أحنا يمكن نجحنا بمقاييس الدنيا بس صدقونى بمقاييس ربنا أحنا لم ولن ننجح، أنا عارفة ومتأكدة أن زملائي جواهم خير بس للأسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الأمور صح».