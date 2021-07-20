جريمة تثير الذعر بالمنوفية.. ذبح سيدة في أول أيام العيد بمركز منوف

استقبل مركز شرطة منوف التابع لمديرية أمن المنوفية، بلاغا، اليوم، بالعثور على جثمان سيدة مذبوحة داخل شقتها بقرية سدود دائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة منوف إلى مكان الواقعة، وسط حالة من الذهول بين الأهالي بعد مقتل السيدة ذبحا في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأكد مصدر أمني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه فور إخطار مركز شرطة منوف بالواقعة، انتقلت قوات الشرطة إلى مكان الجريمة وجرى سؤال الأهالي، موضحا أن اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية أمر بتشكيل فريق بحث جنائي لبيان ملابسات الواقعة، مؤكدا أن المباحث تقوم بجمع المعلومات من أقارب المجني عليها، فضلا عن تفريغ كاميرات المراقبة في محيط المنزل.

وأوضح المصدر الأمني، أن القوات فرضت طوقا أمنيا حول مسرح الجريمة بقرية سدود دائرة مركز منوف، للتحقيق في الواقعة التي أثارت الذعر بين الأهالي، كونها حدثت أول أيام عيد الأضحى، مؤكدا أن النيابة العامة عاينت موقع الجريمة وجري نقل الجثة إلى المستشفي ووضعها تحت تصرف النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

كان اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من العميد عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغا لمركز شرطة منوف يفيد بالعثور على جثمان سيدة في العقد الثالث من العمر، مذبوحة داخل شقتها الكائنة بقرية سدود التابعة لدائرة المركز، وتم تشكيل فريق بحث من وحدة مباحث منوف بالتعاون مع إدارة البحث الجنائي، وجري إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.