عيد الأضحى يعيد «ملاهي بحري» التراثية بالإسكندرية للحياة.. «فسحة الغلابة»

للعيد بهجته الخاصة عند المصريين، إلا أنه يعد باب رزق لبعضهم، وهو الأمر الذي تجلى في منطقة الألعاب المجاورة لمجمع المساجد في منطقة بحري بمحافظة الإسكندرية، والتي شهدت إقبالاً كبيراً من الأهالي وأطفالهم عقب انتهاء صلاة عيد الأضحى المبارك، الذي احتضنها مسجد المرسي أبو العباس، أحد أبرز وأشهر مساجد المدينة الساحلية.

ملاهي بحري أحد أشهر وأقدم أماكن الترفيه في الإسكندرية

بجوار مجمع المساجد، وعلى امتداد الشارع المجاور له، تتواجد عشرات «المراجيح اليدوية» التي تعد ضمن أقدم أماكن الألعاب في المدينة الساحلية وتعرف بمسمى «ملاهي بحري» أو «ملاهي أبو العباس» نسبة إلى قربها لمسجد المرسي أبو العباس.

ركود في ملاهي أبو العباس بسبب فيروس كورونا

تلك الملاهي الشعبية التي اعتادت على زيارات المواطنين والأطفال في الإجازات والأعياد، عانت من الركود خلال العامين الماضيين نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، إلا أنه مع عيد الأضحى 2021، بدأت المياه تعود إلى مجاريها، وعاد الأطفال إلى الألعاب المتناثرة يمينا ويساراً، فعاد الرزق للقائمين عليها.

الألعاب في ملاهي بحري تبدأ من 5 إلى 20 جنيها

ويقول محمد زهير، 42 سنة، أحد مسؤولي الألعاب، إنه للمرة الأولى منذ عامين تشهد تلك الملاهي هذا الإقبال الكبير، لافتاً إلى أن مسؤولي الألعاب عانوا خلال فترة كورونا بسبب عدم وجود إقبال ما أثر عليهم ماديا.

وأضاف لـ «الوطن»، أن أغلب الألعاب تعتمد على الحركة اليدوية على غرار المركبة والحصان وغيرها من الألعاب التي يحركها مسؤول كل لعبة، وتبلغ قيمة الدور 5 جنيهات، فيما ترتفع قيمة الألعاب الكهربائية وتصل قيمة الدور الواحد للعبة السيارات الكهربائية 20 جنيها للفرد.

وأكد أنه يأمل أن تستمر تلك الحركة التي شهدتها «ملاهي بحري» خلال أولى أيام عيد الأضحى المبارك، خلال الأيام المقبلة، بالتحديد مع مجئ المصطافين.