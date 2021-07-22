رئيس التحرير

محمود مسلم

حظك اليوم برج الأسد الخميس 22-7-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:12 ص | الخميس 22 يوليو 2021
برج الأسد

برج الأسد

مولود برج الأسد يسعى جاهدًا في الحصول على المناصب، إذ إنّه يتمتع بشخصية جريئة وقوية، ومهارة عالية في الإقناع والحديث، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد 22-7-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يساعدك أن تدقق النظر اليوم في كل صغيرة وكبيرة، وتقوم بواجباتك على أكمل وجه.

حظك اليوم برج الأسد 22-7-2021 على الصعيد العاطفي

المريخ في برجك يمنحك طاقة عاطفية، فقط عليك أن تكون لبقا ومرنا مع الطرف الآخر.

 

من أبرز مشاهير برج الأسد الفنان السعودي عبد المجيد عبدالله، ويوافق تاريخ ميلاده 3 أغسطس.

اقرأ المزيد:

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 21-7-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 21-7-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 21-7-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 21-7-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم الأربعاء 21-7-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 21-7-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 21-7-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 21-7-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 21-7-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 21-7-2021 مهنيا وعاطفيا