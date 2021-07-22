حظك اليوم برج الأسد الخميس 22-7-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الأسد يسعى جاهدًا في الحصول على المناصب، إذ إنّه يتمتع بشخصية جريئة وقوية، ومهارة عالية في الإقناع والحديث، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد 22-7-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يساعدك أن تدقق النظر اليوم في كل صغيرة وكبيرة، وتقوم بواجباتك على أكمل وجه.

حظك اليوم برج الأسد 22-7-2021 على الصعيد العاطفي

المريخ في برجك يمنحك طاقة عاطفية، فقط عليك أن تكون لبقا ومرنا مع الطرف الآخر.

من أبرز مشاهير برج الأسد الفنان السعودي عبد المجيد عبدالله، ويوافق تاريخ ميلاده 3 أغسطس.