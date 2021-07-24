حظك اليوم برج الميزان السبت 24-7-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الميزان يفضل قضاء وقته خارج المنزل، ويمتلك قلبا حنونا ويستطيع إلهام الآخرين، كما يتميز بالعقلانية.

وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

الشمس في وضع داعم وقد يجعلك ذلك تشعر بالرضا وتضع الأمور في مسارها الصحيح.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

القمر المكتمل في منزل الحب يساعدك اليوم أن تقدم كل ما بوسعك كي تحصل على تقدير الجميع.

من أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة اللبنانية ديانا حداد، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أكتوبر.