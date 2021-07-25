حظك اليوم برج الميزان الأحد 25-7-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الميزان أنه يستطيع أن يزن الأمور من حوله بشكل متزن يخلو من التحيز، كما يفضل قضاء وقته خارج المنزل، ويمتلك قلبا حنونا ويستطيع إلهام الآخرين، كما يتميز بالعقلانية.

وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

اليوم تتمتع بالحماس لإنجاز أعمالك وتحصل على التقدير لكل عمل تقوم به.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

القمر في منزل الحب يعدك بيوم رائع ومناسب لإقامة علاقة عاطفية ناجحة.

من أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة اللبنانية ديانا حداد، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أكتوبر.