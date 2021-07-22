حظك اليوم برج الميزان الخميس 22-7-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الميزان يتميز باستخدامه للدبلوماسية في إجراء المحادثات مع الآخرين، ما يجعله لديه القدرة على إقناعهم، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان 22-7-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. تساعدك خبرات الماضي على إيجاد حلول جذرية، فقط فكر بموضوعية وتأن في قراراتك ولا تبالغ في حساسيتك.

حظك اليوم برج الميزان 22-7-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وينصحك الفلك أن تترك اليوم مسافة كافية تفصلك عن مثيري المشاكل.

من أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة اللبنانية ديانا حداد، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أكتوبر.