هل يشترط تقديم شهادة إثبات دخل للحصول على شقة بمبادرة التمويل العقاري؟

يعد الهدف الرئيسي لمبادرة التمويل العقاري الرئاسية، هو توفير وحدة سكنية للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، بالتقسيط على 30 عاما، بفائدة 3% متناقصة. وأعلنت وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، اليوم، عن طرح المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، على أن يقوم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بطرح كراسات الشروط عبر مكاتب البريد المميكنة، بداية من يوم 8 أغسطس المقبل، ويجري تسليم الوحدات السكنية كاملة التشطيب، بعدد من المدن الجديدة على مستوى الجمهورية.

وأعلن البنك المركزي تخصيص 100 مليار جنيه، لتمويل الشقق ضمن مبادرة التمويل العقاري. وبدأ عدد كبير من الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، ضمن مبادرة التمويل العقاري، في البحث عن الأوراق المطلوبة للاستفادة من المبادرة، وعن كيفية التقديم للاستفادة منها.

كما تتيح مبادرة التمويل العقاري استفادة أصحاب المعاشات أو المستفيدين منها، سواء الابنة أو الزوجة، من المبادرة، شريطة ألا يتجاوز العمر 75 عاما، عند سداد آخر قسط من القرض، مع تحويل المعاش الخاص بهم على الجهة الممولة.

وتتمثل المستندات المطلوبة للحصول على شقة، ضمن مبادرة التمويل العقاري، في: «صورة بطاقة الرقم القومي سارية، صورة بطاقة الرقم القومي للزوجة سارية، إيصال مرافق حديث أو فاتورة تليفون، قسيمة الزواج/ الطلاق إن وجد، شهادة إثبات الدخل».

أما الشروط الأساسية التى يجب توافرها لدى المتقدم للحصول على وحدة سكنية، ضمن مبادرة التمويل العقاري، فهي أن يكون مصري الجنسية، وأن يكون الشخص الأعزب المتقدم للشقة من متوسطي الدخل، وأن يسدد 15% كمقدمة مدفوعة من إجمالي سعر الشقة السكنية، أما الشخص المتزوج فيلتزم بدفع 20% مقدمة من إجمالي سعر الوحدة السكنية، فيما يسدد أصحاب المعاشات نسبة 40% من سعر الشقة كمقدم، وألا يكون العميل قد سبق أن حصل على قروض من البنوك تجاوزت قيمة قسطه 40% من إجمالي دخله الشهري، ويشترط أن يكفي راتبه لسداد قسط الوحدة.

كما يحق لأي شخص أو زوجته الاستفادة من المبادرة والحصول علي وحدة السكنية، ويشترط ألا يكون العميل أو زوجته سبق لهما الاستفادة من مبادرات التمويل العقاري السابقة في الحصول على وحدة مدعمة.