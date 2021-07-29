حظك اليوم الخميس 29-7-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

قطاع كبير من المواطنين يحرص على متابعة الأبراج بشكل يومي، بعضهم من منطلق الفضول والبعض الآخر لمعرفة ماذا تخبرهم عن كافة الأصعدة، وتستعرض «الوطن» توقعات الأبراج حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لخبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 29-7-2021 على الصعيد المهني

القمر في برجك يجعلك تضع طابعك الشخصي على كل شيء تلمسه لكن عليك بتنظيم جهدك.

حظك اليوم برج الحمل 29-7-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمنحك كل السحر والجاذبية والتألق.

تجد اليوم أن لديك روح مبادرة تجعلك محركا ودافعا للأحداث في حياتك الخاصة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة جوليا بطرس ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 29-7-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني عشر يدفعك للتأمل، ومن المهم ألا تعلن خططك وأخبارك.

حظك اليوم برج الثور 29-7-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحب تساعدك على مقاومة التوتر في تعاملك مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة ناهد السباعي، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 29-7-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات ويساعدك ذلك على أن تبرهن لمن حولك على قدرتك على العطاء.

حظك اليوم برج الجوزاء 29-7-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش العاطفي.. قد تلتقي بأشخاص يؤمنون بك وأصدقاء يدعمونك في خطواتك ويدفعونك للأمام.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء لاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 29-7-2021 على الصعيد المهني

القمر معاكس في منزل العمل.. ثق بنفسك وكن لبقا ولا تنزلق في مشاحنات.

حظك اليوم برج السرطان 29-7-2021 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بأن تتجنب النقد اللاذع كي لا تثير غضب من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نيكول سابا، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يونيو.

حظك اليوم برج الأسد 29-7-2021 على الصعيد المهني

تشارك الجميع بحب وود وتحقق مكاسب مهمة.

حظك اليوم برج الأسد 29-7-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ يساعدك على استعادة حيويتك وطاقتك وقدرتك على العطاء.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد النجمة العالمية ساندرا بولوك، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يوليو.

حظك اليوم برج العذراء 29-7-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزل المدخرات، والوقت مناسب للتجارة أو للتخطيط.. تنظم أفكارك جيدا، وقد ترى الأمور بشكل أوضح.

حظك اليوم برج العذراء 29-7-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تدفعك للتعبير عن مشاعرك وتعدك بأوقات حلوة تجمعك بمن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة إيمان العاصي ويوافق تاريخ ميلادها 25 أغسطس.

حظك اليوم برج الميزان 29-7-2021 على الصعيد المهني

عليك اليوم أن تتذكر أن العيش مع الآخرين يتطلّب منك تفهما وتعاونا، بشرط أن تنتبه لحقوقك وتتمسك بها.

حظك اليوم برج الميزان 29-7-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تمهّل في أحكامك وانتقادك للآخر، وكن متفهما.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان محمد منير، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 29-7-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يساعدك على توظيف كل ما لديك من معرفة وتثبت قدرتك.

حظك اليوم برج العقرب 29-7-2021 على الصعيد العاطفي

تميل للاهتمام بمن تحب وتنشغل بالعطاء وتجمعك به أوقات حلوة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب طبيب القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب، ويوافق تاريخ ميلاده 16 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 29-7-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم، وتستطيع أن تتبع نظاما مختلفا وتتحرر من القيود والضغوط.

حظك اليوم برج القوس 29-7-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. انتهز اليوم فالقمر في منزل الحب يعدك بمشاعر جميلة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة نجلاء فتحي، ويوافق تاريخ ميلادها 21 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 29-7-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وينصحك الفلك بأن تبتعد اليوم عمن يثير أعصابك.

حظك اليوم برج الجدي 29-7-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وعليك أن تنتبه لمشاعر من حولك ولا تكرر أخطاء الماضي.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان أحمد سعيد عبدالغني، ويوافق تاريخ ميلاده 10 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 29-7-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثالث يمنحك لباقة وقدرة على إبراز مواهبك، وتشعر بالثقة والاطمئنان مع الأهل والأخوة.

حظك اليوم برج الدلو 29-7-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في منزلك الثامن تمدك بكل الطاقة لتقترب ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة لطيفة، ويوافق تاريخ ميلادها 14 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 29-7-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني وعليك أن تهتم بمراجعة خطواتك واعتن بالأمور المالية تفاديا للأخطاء والخسائر.

حظك اليوم برج الحوت 29-7-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. تصر على إنجاز واجباتك، فقط حافظ على اللباقة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس.