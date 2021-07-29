المؤبد للأب مغتصب ابنته القاصر تحت تهديد السلاح بالدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة، اليوم الخميس، بمعاقبة «أب» بالسجن المؤبد، لاتهامه بالتعدي جنسياً على ابنته القاصر، وقيامه بمراودتها عن نفسها، واستغل تواجدهما بمفردهما، وقام بحسر ملابسها عنها، وملامسة أجزاء من جسدها، وهددها بسلاح ناري «طبنجة»، في إحدى القرى التابعة لمركز المنصورة.

صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين أحمد لطفي حسانين، وسعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وسكرتارية محمد جمال محمد ، محمود محمد عبد الرازق.

وتضمن قرار المحكمة معاقبة المتهم «شعبان ع. أ. ع.»، 37 سنة، مقيم بإحدى قرى مركز المنصورة، بالسجن المؤبد، بعد سماع أقوال الابنة المجني عليها.

كان المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، قد أحال المتهم في القضية رقم 10009لسنة 2021 جنايات مركز المنصورة والمقيدة برقم 1474لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة، لأنه في غضون شهر أبريل الماضي، بدائرة مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، حال كون المجني عليها طفلة لم تتجاوز من العمر 18 سنة ميلادية كاملة، هتك عرض الطفلة «ش» بالقوة والتهديد.

وتضمن أمر الإحالة أن المتهم جذب ابنته الطفلة القاصر عنوة، وحسر عنها ملابسها، وجثم فوقها، وملامسة أجزاء عفتها، وكذلك تعريض حياة المجني عليها للخطر، بأن كانت ظروف نشأتها داخل الأسرة برفقته، مما أتاحت له الفرصة لاستغلالها جنسياً.

وقرر المحامي العام إحالة المتهم إلى محكمة جنايات المنصورة، التي استمعت إلى شهادة الطفلة المجني عليها، ووالدتها «شيماء»، 36 سنة، التي أكدت أن ابنتها أبلغتها بقيام والدها بالتعدي عليها جنسياً، مما استدعى قيامها بتحرير محضر ضده بمركز شرطة المنصورة، حيث تم إلقاء القبض على المتهم، الذي اعترف بارتكاب الواقعة.