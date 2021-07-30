طلاب الثانويه العامة 2021 أدبي.. تعرف على موعد إعلان النتيجة

بعد إنهاء طلاب الثانوية العامة 2021 شعبة الأدبي الامتحانات، يتساءل العديد من الطلاب عن نتيجة الثانوية العامة لاسيما طلاب الفرقة الأدبية والتي لم تعلن عنه الوزارة حتى الآن، بالاضافة إلى عدم إنهاء طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية امتحاناتهم.

طلاب الثانوية العامة 2021 شعبة الأدبي يشكون صعوبة الامتحان

من ناحية أخرى، قال عدد من طلاب الثانوية العامة شعبة الأدبي2021، إنّ امتحان اللغة الإنجليزية جاء في مستوى أصعب من الامتحان الذي عقد لطلاب الشعبة العلمية، موضحين أنّ أسئلة القطعة جاءت معقدة وغير مباشرة، والإجابة تعتمد على الاستنتاج، مؤكدين أنّ الترجمة والقواعد جاءت في مستوى معقد.

وأضاف بعض طلاب الثانوية العامة 2021 شعبة الأدبي في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أنّ أسئلة قطعة الترجمة جاءت معقدة وتشمل الكثير من الكلمات غير المباشرة، وان امتحان اللغة الانجليزية جاء في مستوى أصعب من الشعبة العلمية.

وزير التعليم لـ«الوطن»: الأسئلة اعتمدت على الفهم وليس الحفظ

يذكر أنّ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أنّ طلاب الشعبة الأدبية 2021 انتهوا من أداء امتحانات الثانوية العامة، بعدما اختتموها بامتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى "الإنجليزية" أمس، التي عقدت ورقيا بنظام الأسئلة الموضوعية التي تعتمد على الفهم.

من جهته، قال الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، في تصريحات خاصة في وقت سابق لـ«الوطن»، إن «أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2021 تقيس التمييز بين جميع الطلاب، ومفيش حاجة اسمها امتحان صعب وامتحان سهل»، مؤكدا أن طلاب الثانوية العامة الدفعة الحالية جرى تدريبهم على شكل أسئلة الامتحانات الجديدة على مدار 3 سنوات، موضحا أن جميع الأسئلة اعتمدت على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين.