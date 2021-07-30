السيطرة على حريق بمصنع للصباغة بشبرا الخيمة دون خسائر بشرية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق شب بمصنع أطلس للصباغة، بحي غرب شبرا الخيمة، دون خسائر بشرية، وجرى الدفع بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران ومنع امتدادها للمبان المجاورة للمصنع. وتولت النيابة التحقيق وأمرت بندب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق، وسؤال صاحب المصنع، والاستعلام عن التراخيص وإجراءات الحماية المدنية والأمن الصناعي، وطلب تحريات المباحث وإجراء المعاينة التصويرية لتقدير الخسائر.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من الحماية المدنية بالمحافظة، يفيد بنشوب حريق بمصنع أطلس للصباغة، بمنطقة بيجام في حي غرب شبرا الخيمة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتبين أن المصنع ملك «سامي. ع»، ومكون من ثلاثة طوابق، وأن الحريق شب بالطابق الثاني العلوي وهو عبارة عن مخزن.