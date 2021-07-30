رئيس التحرير

محمود مسلم

السيطرة على حريق بمصنع للصباغة بشبرا الخيمة دون خسائر بشرية

كتب:

حسن صالح
04:19 م | الجمعة 30 يوليو 2021
جانب من الحريق

جانب من الحريق

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق شب بمصنع أطلس للصباغة، بحي غرب شبرا الخيمة، دون خسائر بشرية، وجرى الدفع بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران ومنع امتدادها للمبان المجاورة للمصنع.  وتولت النيابة التحقيق وأمرت بندب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق، وسؤال صاحب المصنع، والاستعلام عن التراخيص وإجراءات الحماية المدنية والأمن الصناعي، وطلب تحريات المباحث وإجراء المعاينة التصويرية لتقدير الخسائر.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من الحماية المدنية بالمحافظة، يفيد بنشوب حريق بمصنع أطلس للصباغة، بمنطقة بيجام في حي غرب شبرا الخيمة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتبين أن المصنع ملك «سامي. ع»، ومكون من ثلاثة طوابق، وأن الحريق شب بالطابق الثاني العلوي وهو عبارة عن مخزن.

 

اقرأ المزيد:

حريق شبرا الخيمة.. استمر 5 ساعات وأسفر عن إصابتين دون خسائر في الأرواح

السيطرة على حريق مصنع منسوجات شبرا الخيمة وتبريد الموقع

السيطرة على حريق بأشجار قرية شبرا خلفون بالمنوفية بعد 5 ساعات من نشوبه

عاجل.. نشوب حريق في مخلفات بجوار محبس غاز في شبرا الخيمة

«الحماية المدنية» في القاهرة تعلن السيطرة على حريق عقار شبرا

التحريات عن حريق محطة بنزين شبرا الخيمة: ماس كهربائي السبب

تفاصيل حريق مصنع شبرا للأقطان: 3 ساعات لإطفائه والخسائر مليوني جنيه

النيابة تعاين حريق مصنع شبرا الخيمة: الخسائر المبدئية 1.5 مليون جنيه

السيطرة على حريق في مخزن شمع بغرب شبرا الخيمة

مصدر أمني ينفي اندلاع حريق بقسم ثان شبرا الخيمة: مشاجرة مساجين