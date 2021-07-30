رئيس التحرير

محمود مسلم

لا خسائر في اصطدام جرار قطار ركاب نجع حمادي - سوهاج

كتب:

الوطن
05:24 م | الجمعة 30 يوليو 2021
اصطدام جرار قطار ركاب نجع حمادي - سوهاج

اصطدام جرار قطار ركاب نجع حمادي - سوهاج

أعلنت هيئة السكك الحديدية، في بيان صادر عنها اليوم، عن واقعة اصطدام جرار قطار 735 / 3980 ركاب نجع حمادي - سوهاج المكون من 7 عربات مطورة بالتصادم الخرساني الموجود بنهاية سكة مخزن محطة نجع حمادي.

وأوضحت الهيئة أن حركة القطارات لم تتأثر بهذه الواقعة ولم ينتح عنها أي إصابات، وأنه تم إيقاف السائق عن العمل وإجراء تحليل المخدرات له وتحويله للتحقيق الفوري لتطبيق بنود لائحة هيئة السكك الحديدية عليه.

اقرأ المزيد:

بعد وفاة 3 أشخاص.. السكة الحديد: مروا بسيارة في مكان غير مخصص للعبور

خطوات حجز تذاكر قطارات السكة الحديد المكيفة عبر الإنترنت

السكة الحديد تخصص «شباك» لذوي الهمم لحجز تذاكر القطارات

النقل: إزالة الأسواق العشوائية من على قضبان السكة الحديد

وزير النقل: لن نسمح بتواجد أي عامل متخاذل داخل منظومة السكة الحديد

الوزير: نعمل لإزالة تعديات السكة الحديد بعد حادث قطار حلوان

السكة الحديد: إعلان شروط مسابقة تعيين 1750 مهندسا خلال أيام

«نقل النواب» تعلن تنفيذ زيارات عشوائية لمحطات السكة الحديد

السكة الحديد تطرح حجز تذاكر قطارات عودة المسافرين من إجازة عيد الأضحى

عاجل.. السكة الحديد تعلن عودة حجز تذاكر «القطارات الروسية»