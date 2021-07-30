لا خسائر في اصطدام جرار قطار ركاب نجع حمادي - سوهاج

أعلنت هيئة السكك الحديدية، في بيان صادر عنها اليوم، عن واقعة اصطدام جرار قطار 735 / 3980 ركاب نجع حمادي - سوهاج المكون من 7 عربات مطورة بالتصادم الخرساني الموجود بنهاية سكة مخزن محطة نجع حمادي.

وأوضحت الهيئة أن حركة القطارات لم تتأثر بهذه الواقعة ولم ينتح عنها أي إصابات، وأنه تم إيقاف السائق عن العمل وإجراء تحليل المخدرات له وتحويله للتحقيق الفوري لتطبيق بنود لائحة هيئة السكك الحديدية عليه.