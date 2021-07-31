محاكمة «الطبيب المستريح» في الدقهلية اليوم

تنظر محكمة جنح طلخا الجزئية بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة «الطبيب المستريح» بعد تقديم شكاوى ضده من 18 مواطنًا من ضحاياه، وبلغ ما أمكن جمعه من مبالغ تحصل عليها من ضحاياه مبلغ 25 مليون جنيه، وذلك بعد أن وعدهم بأرباح شهرية سخية وهو مبلغ 50 ألف جنيه لكل مليون جنيه؛ ما جعل الكثير يعطي له مبالغ كبيرة، إلا أنه انقطع منذ 4 شهور عن السداد وهرب وتنفل بين محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، حتى تمكنت مباحث الدقهلية من تحديد مكانه وإلقاء القبض عليه.

ورود 18 بلاغا لأمن الدقهلية ضد الطبيب المستريح

وتعددت البلاغات علي مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الدقهلية ضد الدكتور «السيد ص. ش.»، من حوالي 18 شخص يتهمونه بأخذ أموال منهم بحجة توظيفها مقابل أرباح شهرية، إلا أنه بعد انتظامه لفترة في سداد الأرباح الشهرية اختفي، وبلغت إجمالي المبالغ التي تحصل عليها مبلغ 25 مليون جنيه، وبعض ضحاياه لهم مراكز مرموقة، وبعض ضحاياه لم يتقدم ببلاغات وانتظر التفاوض مع المتهم لرد المبالغ.

محامي ضحايا الطبيب المستريح: وعدهم بأرباح سخية شهرية

وقال ماجد الحنبلي، محامي 8 ضحايا، إن المتهم فور الإبلاغ عنه تبين أنه صادر ضده 7 أحكام قضائية متهم فيها بالنسب والتبديد وإيصالات أمانة، علاوة علي وجود قضايا أخري وصادر أمر بضبطه لتنفيذ تلك الأحكام، وأنه استخدم أسلوب الترغيب في الحصول علي أرباح سخية شهرية يدفعها لضحاياه، وهو ما جعل الكثير يستجيب له في فترة بسيطة، ووصل الأمر أن من بين ضحاياه أقارب له.

وأضاف الحنبلي لـ «الوطن» أن مباحث الدقهلية بذلت جهودًا كبيرة للقبض على «الطبيب المستريح»، خاصة وأنه كان يتنقل في عدة محافظات «القاهرة، الجيزة، القليوبية» حتى تم إلقاء القبض عليه.

وأشار إلى أن القضية تمت إحالتها إلى محكمة جنح طلخا، قبل مرور 4 أيام من إلقاء القبض عليه.