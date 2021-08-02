رفع 1600 طن مخلفات بمدينة كوم أمبو

استجابة لشكاوى أهالى قريتي «عرب كيما بمركز كوم أمبو، ودابود بمركز نصر النوبة»، وجّه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو المهندس «سيد مدني»، بسرعة الانتهاء من تنفيذ الدراسات والحصول الموافقات البيئية للموقع المقترح لإنشاء مدفن المخلفات الصلبة للقضاء على مشكلة تراكم المخلفات والقمامة بقريتى عرب كيما ودابود.

وأكد سيد مدني، رئيس مدينة كوم أمبو، أنه بعد دعم محافظ أسوان لمنظومة النظافة بكوم أمبو بالمعدات الجديدة، تم رفع 1600 طن من تراكمات القمامة والأتربة من المقلب الوسيط بالكامل على مدار 4 أيام بمشاركة سيارات ومعدات أخرى من مراكز ومدن أسوان ودراو، كما تم تنظيم حملة لرفع تراكمات المخلفات من على خطوط السكك الحديدية بالتنسيق مع قطاع الهيئة بكوم أمبو ، بجانب الإزالة الفورية لأحد الأكشاك بشارع بورسعيد التجارى بجوار إدارة الأوقاف.

من جهة اخرى، أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، في تصريح صحفي، أمس، عن مخطط إنشاء أكبر مصنع متكامل للرخام والجرانيت على مساحة 10 آلاف م2 بالمنطقة الصناعية الجديدة بالعلاقي، مع الترفيق بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بما يتواكب مع تقنين وضع وتشغيل مصنع لإنتاج الكحول بتكلفة إستثمارية 12 مليون جنيه وينتج 8 أطنان يومياً.

جاء ذلك خلال إجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية برئاسة محافظ أسوان ، وحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والعميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد، وخلال الاجتماع تمت الموافقة على منح مهلة أخيرة لأحد أصحاب مصنع الأخشاب تصل إلى 3 أشهر للإنشاءات و 3 أشهر أخرى للتجهيز والتشغيل، بجانب تقنين أوضاع المحلات التجارية المخصصة للجمعية وطرحها للمزاد العلني.