وفاة فني كهرباء المنصورة.. نجا في 2018 ومات بنفس الطريقة

«مصطفى اتكهرب ومات».. عبارة تكررت مرتين خلال 3 سنوات، داخل ديوان مركز ومدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، بعد تعرض مصطفى سعد شليوة، مسئول صيانة الكهرباء، للصعق الكهربائي، إلا أنه في المرة الأولى عام 2018، نجا من الموت، وأنقذه أطباء مستشفى المنصورة الدولي، وعاد إلى عمله يواصله بكل همة واجتهاد، حتى تكررت نفس العبارة اليوم، إلا أن هذه المرة، لم يتمكن الأطباء من إنقاذ حياته، وتوفى فني كهرباء المنصورة، ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى، لتسود حالة من الحزن الشديد بين زملائه، ونعته رئاسة مركز ومدينة المنصورة.

الصعقة الأولى لفني كهرباء المنصورة في 2018.. ومحافظ الدقهلية السابق يزوره بالمستشفى

وفي 8 ديسمبر 2018، زار الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية السابق، مستشفى المنصورة الدولي، للاطمئنان على صحة مصطفى سعد شليوة الموظف بمركز ومدينة المنصورة، الذي تعرض لصعق كهربائي، أثناء تأدية عمله، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج، وشدد المحافظ على توفير الرعاية الطبية اللازمة له.

وفاة فني كهرباء المنصورة صعقا بالكهرباء

عاد مصطفى سعد شليوة، إلى ممارسة عمله، وتم خلال هذه الفترة ترقيته إلى رئيس قسم الكهرباء، ويواصل عمله في صيانة أعمدة الكهرباء، حتى تكرر معه نفس الحادث اليوم الأربعاء، وحاول زملاؤه إنقاذه بعد أن صعقه التيار الكهربائي، إلا انه لفظ أنفاسه الأخيرة عقب وصوله إلى مستشفى المنصورة الدولي.

ورود بلاغ بتعرض موظف للصعق الكهربائي

وكان اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ للعميد طارق عبد الهادي، مأمور مركز شرطة المنصورة، بوقوع حادث صعق كهربائي لأحد العاملين بصيانة أعمدة الإنارة العامة، في الطريق الدائري بنطاق مركز المنصورة، وتم نقله إلى مستشفى المنصورة الدولي للعلاج، وعقب ذلك ورد لإخطار بوفاة فني كهرباء المنصورة.

انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة، وتبين تعرض «مصطفى سعد أحمد شليوة»، رئيس قسم الكهرباء بمركز المنصورة للصعق، وتوفى متأثرا بإصابته أثناء قيامه بأعمال الصيانة لأعمدة الإنارة على الطريق الدائري، الواقع بنطاق المركز.