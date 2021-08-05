إصابة 3 أشخاص في انقلاب «ميكروباص» بجنوب سيناء

أصيب ثلاث أشخاص، اليوم الخميس، في حادث انقلاب «ميكروباص» على طريق مطار سانت كاترين بجنوب سيناء.

تلقت مديرية أمن جنوب سيناء، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب ميكروباص على طريق مطار سانت كاترين، تجاه مدينة دهب، أسفر عن إصابة «سعيد عبدالخالق عبدالعاطي، 42 عامًا، من كفر الشيخ، إصابة بالرأس، و محمود إبراهيم الدسوقي، 60 عامًا، من الغربية، اشتباه بكسر في العمود الفقري، و حلمى محمود إبراهيم الدسوقي، من الغربية، 32 عامًا، جرح بالجبهة».

وجرى الدفع بعدد 4 سيارات إسعاف، لنقل المصابين إلى مستشفى سانت كاترين، وإخلاء الطريق، وتحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.