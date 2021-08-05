سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدينتي أبو سمبل وتوشكى بأسوان

تتعرض مدينة أبو سمبل السياحية، التي تقع على مسافة 280 كيلو مترًا جنوب محافظة أسوان، وبعض أماكن بتوشكى، لأمطار خفيفة متقطعة على بعض الأماكن، في الوقت الذي ما تزال السماء ملبدة بالغيوم.

وأصدر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته، أمس، بوقف حركة الملاحة النهرية في مجرى نهر النيل من أسوان إلى إدفو شمالاً، وأيضاً ببحيرة ناصر، بعد انعدام الرؤية الأفقية بسبب هبوب عاصفة ترابية ورياح شديدة، أدت لانخفاض مستوى الرؤية أمام حركة البواخر السياحية والمراكب الشراعية ومراكب الصيد والعبارات والمعديات الخاصة بقرى غرب النيل.

وناشد محافظ أسوان قائدي السيارات المختلفة بتخفيف السرعة على الطرق السريعة، للحد من الحوادث المرورية والحفاظ على أرواح المواطنين، لاسيما على الطريق الصحراوي الغربي وطريق أبوسمبل السياحي، مؤكداً أن هناك تواصلًا مستمرًا بين غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية لمتابعة الموقف أولاً بأول.

وشهدت محافظة أسوان، اليوم الخميس، 5 أغسطس 2021، ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، حيث شهدت طقسًا حارًا ورطوبة عالية وصلت إلى 18%، ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في أسوان تدريجيا في الأيام القليلة المقبلة.

ووفق هيئة الأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة في أسوان، اليوم، بلغت 43 للعظمى 32 للصغرى، وتوقعت هيئة الأرصاد بأن تكون درجات الحرارة في مستوى ارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة خلال الأيام القادمة ، وتنشر «الوطن» درجات الحرارة المتوقعة بداية من اليوم كالآتي:

الخميس: العظمى 43 والصغرى 32

الجمعة: العظمى 43 و الصغرى 30

السبت: العظمى 43 والصغرى 28

الأحد: العظمى 43 والصغرى 29

الاثنين: العظمى 44 والصغرى 30

الثلاثاء: العظمى 44 والصغرى 30

الأربعاء: العظمى 44 والصغرى 31.