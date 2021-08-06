سقوط أمطار خفيفة على قرية كركر جنوب أسوان

شهدت قرية «كركر»، جنوب مدينة أسوان، أمطارا خفيفة إلى متوسطة، اليوم، وسط تكاثر الغيوم فى سماء المدينة، تزامنا مع استعداد محافظة أسوان لاستقبال أي طواريء خلال الفترة القادمة بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض جنوب البلاد لأمطار غزيرة.

كما تعرضت مدينة أبو سمبل السياحية التى تقع على مسافة 280 كيلو متر جنوب محافظة أسوان، مساء أمس، وبعض أماكن في توشكى لأمطار خفيفة متقطعة على بعض الأماكن فى الوقت الذى ما تزال فيه السماء ملبدة بالغيوم.

وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أصدر توجيهاته، أول أمس، بوقف حركة الملاحة النهرية فى مجرى نهر النيل من أسوان إلى إدفو شمالاً، وأيضاً ببحيرة ناصر بعد انعدام الرؤية الأفقية بسبب هبوب عاصفة ترابية ورياح شديدة، اليوم، أدت لانخفاض مستوى الرؤية أمام حركة البواخر السياحية والمراكب الشراعية ومراكب الصيد والعبارات والمعديات الخاصة بقرى غرب النيل.

وناشد محافظ أسوان قائدي السيارات المختلفة بتخفيف السرعة على الطرق السريعة للحد من الحوادث المرورية والحفاظ على أرواح المواطنين، ولاسيما الطريق الصحراوى الغربى وطريق أبوسمبل السياحي، مؤكداً أن هناك تواصلًا مستمرًا بين غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية لمتابعة الموقف أولاً بأول.

وتشهد محافظة أسوان ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة منذ أيام حيث شهدت طقسا حارا ورطوبة عالية مع جو غائم وسحب كثيفة سماء مراكز المحافظة وصلت إلى 18%، ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في أسوان تدريجيا في الأيام القليلة المقبلة.