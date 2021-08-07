مصرع ربة منزل وإصابة 6 في تصادم جرار زراعي وملاكي بالدقهلية

لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب 6 أشخاص في محافظة الدقهلية، إثر تصادم جرار زراعي وسيارة ملاكي بطريق «دمياط - كفر الشيخ» الساحلي، أمام مدينة المنصورة الجديدة، بنطاق مدينة جمصة، اليوم السبت، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد سائق السيارة، مما أدى إلى اصطدامه بالجرار الزراعي من الخلف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج اللازم، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ورود بلاغ بوقوع حادث أمام المنصورة الجديدة

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور قسم شرطة جمصة، من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم على الطريق الدولي «دمياط - كفر الشيخ»، أمام مدينة «المنصورة الجديدة».

تصادم سيارة ملاكي بجرار زراعي علي طريق دمياط

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة جمصة، بقيادة الرائد محمد الشربيني، رئيس المباحث، إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين أن طرفي الحادث كل من الجرار الزراعي رقم «ج ي أ 7872»، يجر مقطورة «حفار»، قيادة «رضا محمد عبد الجليل»، 46 سنة، سائق، ومقيم بقرية «أم الرضا»، دائرة مركز كفر البطيخ بمحافظة دمياط، باتجاه كفر الشيخ، والسيارة رقم «د را 720»، ملاكي «بيك أب»، قيادة «محمد عيد محمود عيد»، 17سنة، سائق، ومقيم في قرية «57 حفير شهاب الدين»، دائرة مركز الستاموني، بذات الاتجاه.

أسماء المتوفاة ومصابي حادث طريق جمصة الدولي

وتبين وقوع الحادث نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة، مما أدى إلى اصطدامه بالجرار الزراعي من الخلف، مما تسبب في وفاة «جملات عبد المحسن علي»، 55 سنة، ربة منزل، ومقيمة بقرية «57 حفير شهاب الدين»، وإصابة كل من قائد السيارة بجرح قطعي بالقدم اليسرى، و«محمد أحمد علي الشربيني»، 31 سنة، فلاح، باشتباه نزيف داخلي بالبطن، وابنة شقيقه «أسماء محمد أحمد علي الشربيني»، بجرح قطعي بالجبهة وكدمات متفرقة بالجسم، و«نهى هلال محمد أبو العينين»، 40 سنة، ربة منزل، بجرح أعلى العين اليسرى وكدمات متفرقة بالجسم، و«زينب عبد الفتاح الشرقاوي»، 22 سنة، ربة منزل، باشتباه نزيف داخلي بالبطن، و«محمد مصطفى المعداوي»، 16 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وجميعهم من مستقلي صندوق السيارة الملاكي، يقيمون بقرية «57 الحفير» دائرة مركز الستاموني .

جري نقل المتوفية والمصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي، وبسؤال قائدي المركبتين أيدا مضمون الفحص، وتم تحرير المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية.

جري رفع آثار الحادث ولم يؤثر ذلك على سير الحركة المرورية بالمكان، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1000 لسنة 2021 جنح قسم جمصة ، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.