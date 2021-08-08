بدموع الفرح والحزن.. 7 أغسطس يوم لن ينساه المصريون

أحداث كثيرة شهدتها مصر خلال 7 أغسطس 2021، منها المحزنة بوفاة الفنانة دلال عبدالعزيز، والمفرحة بفوز الأهلي والزمالك في مبارتين أقيمتا بالدوري، إضافة لأحداث تاريخية صنعها أبطال مصر في دورة الالعاب الأولمبية في طوكيو، ليشكل هذا اليوم فارقا في تاريخ مصر لن ينسى من ذاكرة المصريين.

وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز

في صباح يوم 7 أغسطس توفيت الفنانة دلال عبدالعزيز، البالغة من العمر 61 عاما، بفيروس كورونا، أواخر شهر أبريل الماضي، ونقلت لمستشفى في التجمع الخامس، بينما نقل زوجها الراحل الفنان سمير غانم لمستشفى آخر في المهندسين، قبل أن يرحل متأثرا بإصابته بالفطر الأسود ليشكل وفاتها صدمة لمحبيها وجمهورها في مصر والوطن العربي.

ذهبية الأولمبياد.. وتحقيق رقم قياسي

حققت البعثة المصرية العديد من الأرقام القياسية خلال منافسات أولمبياد طوكيو 2020، حيث كان الإنجاز الأبرز فوز فريال أشرف بطلة مصر في الكاراتيه، بأول ميدالية ذهبية بالدورة، بعد الفوز على بطلة أذربيجان، إرينا زاريتسكا، في نهائي منافسات وزن +61 كجم، بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية، لترفع رصيد مصر إلى ذهبية وفضية و4 برونزيات، ارتقى بهم ترتيب مصر إلى المركز الـ 53 في جدول الترتيب العام.

وأصبح رصيد مصر من الميداليات في أولمبياد طوكيو، واحدة ذهبية وأخرى فضية و4 ميداليات برونزية، لتصبح الميدالية الذهبية الأولى لمصر منذ فوز المصارع كرم جابر بذهبية أولمبياد أثنيا 2004.

فوز الأهلي والزمالك

اختتم اليوم بفرحة أخرى ولكن هذه المرة في الساحرة المستديرة، واشتعل صراع القمة من جديد بعد فوز النادي الزمالك على غزل المحلة بثلاثية نظيفة ارتقت فيها القلعة البيضاء لصدارة الدوري مؤقتا قبل أن يقتنص منه الأهلي الصدارة من جديدة بعد فوزه على سيراميكا كليوبترا برباعية نظيفة.