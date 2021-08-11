«لو مش موظف».. كيف تستفيد من شقة سوبر لوكس بقسط 1026 جنيها؟

تعد من أكثر الأسئلة التي تطرح عبر الجروبات والمواقع الخاصة بشقق الإسكان الاجتماعي، هو السؤال عن إمكانية استفادة أصحاب الأعمال الحرة والمهن التجارية، من شقق الإسكان الاجتماعي، التي يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من حين لآخر، داخل المدن الجديدة، بمساحات وأسعار مختلفة، وشروط معينة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

وزادت التساؤلات، تزامنا مع بداية حجز شقق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 2»، والذي بدء منذ الأحد الماضي الموافق 8 أغسطس، ويستمر حتى 14 أغسطس للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، ثم يبدأ من الأحد الموافق 15 أغسطس وحتى 9 سبتمبر، لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين لم يتمكنوا من الحجز خلال الإسبوع المحدد لهم.

ووفقا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، يمكن للعاملين بالأعمال الحرة والمهن التجارية، الذين ليس لديهم وظيفة ثابتة، التقديم والحصول على وحدة سكنية، ضمن «سكن لكل المصريين 2»، وذلك بفائدة متناقصة 3%، وسداد يصل إلى 30 عاما كحد أقصى.

وسيتم تطبيق مبادرة التمويل العقاري التي أعلن عنها البنك المركزي، على شقق «سكن لكل المصريين 2»، كأول مشروع للإسكان الاجتماعي يستفيد من المبادرة، حيث خصص البنك المركزي 100 مليار جنيه، لتمويل الشقق ضمن مبادرة التمويل العقاري.

وتضم «سكن لكل المصريين 2»، وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفورى، وأخرى كاملة التشطيب، سيتم تسليمها خلال 3 سنوات من موعد الإعلان عن الطرح، وذلك بنظام سداد 12 دفعة ربع سنوية، وتبلغ قيمة القسط الشهرى 1026 جنيها، وفقا لمبادرة التمويل العقاري.

وبعيدا عن شقق «سكن لكل المصريين 2»، يستطيع أيضا صاحب الأعمال الحرة والمهن التجارية، الحصول على وحدة سكنية، ضمن مباردة التمويل العقاري، بعيدا عن شقق الإسكان الاجتماعي، وبنفس الفائدة 3 %، وسداد يصل إلى 30 عاما كحد أقصى.

وللحصول على وحدة سكنية ضمن «سكن لكل المصريين 2»، ومبادرة التمويل العقاري، يستلزم تقديم شهادة من محاسب قانوني، مذكور بها صافي الدخل السنوي أو الشهري.