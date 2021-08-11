153فرصة عمل برواتب مجزية في قنا.. موعد وشروط التقديم

بناءً على توجيهات وزير القوى العاملة، محمد محمود سعفان، بشأن توفير فرص عمل حقيقية للشباب، أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا، برئاسة حسام طلبة، وكيل الوزارة، عن توافر 153 فرصة عمل لأبناء محافظة قنا، في قطاعات مختلفة.

توفير 153 فرصة عمل للشباب بقنا

وأبرز فرص العمل جاءت كالآتي:

25 فرصة عمل (مسؤل تأمين) في شركة قناة السويس للتأمين على الحياة بقنا.

25 فرصة عمل اخصائي تمويل في شركة تساهيل بمركز نقادة.

15 فرصة عمل في جمعية رجال الأعمال في مدينة نجع حمادي.

20 فرصة عمل اخصائي تمويل في جمعية تنمية المجتمعات والمشروبات في المحافظة.

10 فرص في مصنع عبدالوهاب للصناعات المعدنية.

24 وظيفة وفرتها جمعية المحافظة على القرآن الكريم في فرشوط، ما بين معلمين ومشرفين.

84 فرصة عمل وفرتها شركات التمويل للمشروعات في نقادة ونجع حمادي وقنا.

وتتنوع باقي الوظائف في مصانع بالمناطق الصناعية، ما بين ميكانيكي وكهربائي وغيرها من المهن الأخرى.

الأوراق المطلوبة

وحددت مديرية القوى العاملة للشباب الراغبين في العمل الأوراق المطلوبة، وتشمل:

- صورة المؤهل

- صورة البطاقة

- صورة شخصية

- شهادات الخبرة ان وجدت

- الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور

مكان التقدم للحصول على فرصة عمل

وأكدت مديرية القوى العاملة في قنا، وفق بيان أصدرته اليوم الأربعاء، أنه يتم تقديم الأوراق بإدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بقنا، الدور الأول علوي، أو أقرب مكتب تشغيل لمحل الإقامة تابع لمديرية القوى العاملة بقنا، وأن المواعيد مفتوحة حتى شغل هذه الوظائف.