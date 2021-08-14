السيسي عن دعم المساكن البديلة: «الفلوس موجودة بس لازم تتنظم.. 3 تريليون في 10 سنين»

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن حل أزمة المناطق العشوائية، قائلًا: «لما أحط 4 مليون أسرة في حاجة زي كدة –المساكن البديلة- ده برنامج ممكن يخش في نهايته في تريليون جنيه».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات السكنية المتنوعة من مدينة بدر، متحدثًا عن أزمة المناطق العشوائيات: «هتقول لي الرقم كبير؟ هقولك إن الدعم في 10 سنوات 3 تريليون.. لأ الفلوس موجودة بس لازم تتنظم».