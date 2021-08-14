ضمن «حياة كريمة».. أنشطة ثقافية ومسرح متنقل بالقرى الأكثر احتياجا بقنا

نظم فرع قنا الثقافي، قافلة المسرح المتنقل، في عدد من القرى الأكثر احتياجا؛ لنشر المعرفة والتوعية لأهالي القرى، بالإضافة إلى تنفيذ 15 ندوة توعوية وورش فنية تنموية تعالج قضايا المرأة في جنوب صعيد مصر بمشاركة 200 محاضر ومدرب، بإجمالي 51 ألف مستفيد من أبناء المحافظة.

12 ندوة خاصة بالتمكين الثقافي لذوي الهمم

كما قدم فرع قنا الثقافي 12 ندوة خاصة بالتمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة والهمم، في إطار تنفيذ مبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا.

من جانبه، أشاد «الداودي» بالدور الفعال الذى تقوم به قصور الثقافة وفعالياته المتنوعة من الأنشطة الفنية والثقافية والمعرفية المختلفة، التي تهدف إلى تعزيز الهوية المصرية ودعم الدور الثقافي وتحقيق العدالة الثقافية، من خلال الوصول بالمحتوى الثقافي إلى أبناء المحافظة.

ووجه المحافظ بضرورة تنفيذ المزيد من تلك الفاعليات التي تجوب أرجاء المحافظة؛ لتنمية الوعى الثقافي ورفع مستوى الإبداع الفني وتشجيعه لدى الأجيال القادمة.

بدوره، أوضح أنور جمال مدير عام فرع ثقافة قنا، أن الفرع مهتم بالأنشطة الثقافية والفنية التي تهدف إلى نشر الوعي الثقافي والفني، واكتشاف الموهوبين والمبدعين علي مستوي محافظة قنا.

ولفت إلى تنفيذ العديد من الأنشطة الثقافية التفاعلية «أون لاين»، خلال الفترة الماضية، منها 77 ندوة ثقافية متنوعة خاصة بالأطفال والكبار والشباب، و15 ندوة ثقافية أدبية وتوعوية، و28 ورشة فنون تشكيلية خاصة بالأطفال والشباب، بالإضافة لإقامة 17 أمسية شعرية وأدبية، كما تم تنفيذ 14 عرضًا فنيًا لفرق قصر ثقافة قنا الفنية من فنون شعبية، وموسيقي عربية، وإنشاد ديني، وكورال أطفال.