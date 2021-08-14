«زي اللي زارها الرئيس».. كيف تحصل على شقة بـ471 ألف جنيه؟

صورة جذابة للمشروعات السكنية التي زراها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، داخل 4 مدن جديدة، وهي: «مدينة بدر، مدينة 15 مايو، مدينة القاهرة الجديدة، مدينة العبور الجديدة»، كأنها لوحة فنية، تتناسق فيها ألوان العمارات السكنية، وتتراص بجوار بعضها البعض، مما جعل المواطنين يبحثون عن كيفية الحصول على وحدة سكنية، مثل التي ظهر داخلها الرئيس اليوم.

وظهر الرئيس عبدالفتاح السيسي، داخل شقة بمشروع سكن العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة، داخل مدينة بدر، وأخذ يتجول بها، وهي شقة نموذج تم فرشها بالكامل، من قبل وزارة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وسيتم تسليمها للعاملين بالعاصمة، كاملة التشطيب، ولكن الفرش على الساكن.

وردا على تلك التساؤلات حول كيفية الحصول على شقة مثل التي زارها الرئيس اليوم، تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، كيفية الحصول على شقة داخل مدينة بدر، مثل التي زارها السيسي، اليوم.

كيف تحصل على شقة بـ471 ألف جنيه مثل التي زارها الرئيس اليوم؟

خلال الأيام الماضية، تحديدا الأحد الماضى الموافق 18 أغسطس، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن طرح شقق «سكن لكل المصريين 2»، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، بفائدة متناقصة 3%، وسداد يصل إلى 30 عاما كحد أقصى، وفقا لمبادرة التمويل العقاري، التي أعلن عنها البنك المركزي رسميا.

وسيتم طرح شقق «سكن لكل المصريين 2» للمواطنين من متوسطي الدخل، داخل عدد من المدن الجديدة، منها: «بدر، حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة، الغردقة البداري، وبورفؤاد».

وتبدأ خطوات الحصول على شقة، مثل التي زارها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في شراء كراسة الشروط من أحد مكاتب البريد المميكنة، بمبلغ 150 جنيها، وسداد المصروفات الإدارية، ومقدم جدية الحجز، بنسبة تبدأ من 15 % من قيمة الوحدة السكنية، ومن ثم استكمال الحجز، وسداد 12 دفعة ربع سنوية، والتسليم يتم خلال 3 سنوات من موعد الإعلان عن الطرح.

حيث تتراوح أسعار شقق «سكن لكل المصريين 2»، للمواطنين من متوسطي الدخل، ما بين 471 ألف جنيه، وحتى 950 ألف جنيه، بمساحات تتراوح ما بين 100 م2 : 120 م2.