مصرع وإصابة عاملين دهستهما سيارة «خرسانة» بالدقهلية

لقي عامل مصرعه في محافظة الدقهلية، قبل قليل، وأصيب مرافقه بكسور وجروح، بعد أن صدمتهما سيارة فنطاس مخصصة لنقل الخرسانة المسلحة، علي طريق «المنصورة – جمصة»، وذلك نتيجة التخطي الخاطئ للمتوفي أثناء قيادته دراجة نارية أمام قرية «زيان»، وجرى نقل جثة المتوفى إلى مستشفى جمصة المركزي، وتحويل المصاب إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة.

وقوع حادث تصادم علي طريق جمصة

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث الدقهلية، بعد ظهر اليوم السبت، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة الستاموني، من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم على طريق رافد «المنصورة – جمصة»، أمام قرية «زيان»، دائرة المركز.

مصرع عامل وإصابة مرافقة للتخطي الخاطئ

انتقل ضباط مركز شرطة الستاموني إلى مكان الحادث بالفحص تبين أن طرفي الحادث كل من السيارة رقم «ط د س 7084»، نقل فنطاس مخصص لنقل الخرسانة المسلحة، قيادة المدعو «علي جمال حسن محمد»، 30 سنة، سائق، مقيم عزبة «الماكينة»، دائرة مركز بلقاس، باتجاه المنصورة، ودراجة نارية بدون لوحات معدنية، قيادة المدعو «عبد الرحمن وائل عبد الرحمن الرفاعي»، 19 سنة، عامل، ومقيم بقرية «كفر الغاب»، دائرة مركز دمياط، بذات الاتجاه.

وتبين أن سبب الحادث التخطي الخاطئ من قائد الدراجة النارية، واختلال مقود القيادة بيده، مما أدى إلى انحرافه وسقوطه أسفل مقدمة السيارة، ونجم عن ذلك وفاة قائد الدراجة النارية، وإصابة مرافقه المدعو «عمر عاشور مرعي أحمد»، 19 سنة، عامل، ومقيم بنفس الناحية، بكسر في الذراع الأيمن والقدم اليسرى وجرح قطعى بفروة الرأس، وتم نقلهما إلى مستشفى جمصة المركزي، وتحويل المصاب إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة لتلقي العلاج اللازم.

وبسؤال قائد السيارة، في محضر الشرطة، أيد مضمون الفحص، ويجري استدعاء أهلية المتوفي لسؤاله، وتم رفع آثار الحادث، ولم يؤثر ذلك على سير الحركة المرورية بالطريق، كما تم تحرير المحضر اللازم برقم 5441 لسنة 2021 جنح مركز شرطة الستاموني، للعرض على النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات.