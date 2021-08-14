تفاصيل الإعلان الخامس عشر للإسكان الاجتماعي.. الشروط وخطوات التقديم

عمليات بحث عدة، يشهدها محرك البحث العالمي «جوجل»، خلال هذه الفترة، حول تفاصيل الإعلان الخامس عشر للإسكان الاجتماعي، وذلك من قبل المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، ضمن الوحدات التي تطرحها وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، داخل المدن الجديدة، بمساحات وأسعار مختلفة.

ويضم الإعلان الخامس عشر للإسكان الاجتماعى، المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «سكن لكل المصريين»، التى أطلقها بهدف توفير وحدة سكنية، لكل مواطن مصري، وتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به.

ويستهدف الإعلان الخامس عشر للإسكان الاجتماعى، المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، بنطام سداد يصل إلى 30 عاما، وفائدة 3 % متناقصة، وفقا لمبادرة التمويل العقاري، التي أعلن عنها البنك المركزي رسميا، خلال الفترة الماضية.

وترصد السطور التالية، شروط الحصول على شقق الإعلان الخامس عشر للإسكان الاجتماعى، وخطوات التقديم.

شروط الحصول على شقق الإعلان الخامس عشر للإسكان الاجتماعي

تتمثل شروط الحصول على شقق الإعلان الخامس عشر للإسكان الاجتماعي، في ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما، وأن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية.

ولا يحق للمتقدم أو الأسرة «الزوج / الزوجة / الأولاد القصر» التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية بالمدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

كما يشترط ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة «الزوج / الزوجة / الأولاد القصر» أيًا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت فى حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

خطوات التقديم لحجز شقق الإعلان الخامس عشر للإسكان الاجتماعى

1-يقوم العميل المتقدم لحجز شقة ضمن الإعلان الخامس عشر للإسكان الاجتماعى، الذهاب إلى أحد مكاتب البريد المميكنة.

2- شراء كراسة الشروط، وسداد المصروفات الإدارية.

3- سداد مقدم جدية الحجز، وذلك لتأكيد الحجز.