ادفع 15% مقدم.. كيف تحصل على شقة تشبه التي زارها الرئيس في بدر؟

شهد محرك البحث جوجل، عمليات بحث كثيرة عن كيفية الحصول على شقة كتلك التي زارها الرئيس السيسي، خلال تفقده مشروع سكن العاملين في العاصمة الإدارية الجديدة بمدينة بدر، حيث تفقد الرئيس الوحدات السكنية، وشاهد تجهيزاتها، أثناء افتتاحه مشروعات سكنية السبت الماضي داخل 4 مدن جديدة بينها «بدر»، وذلك بأسعار ونظام سداد يناسب الأوضاع الاقتصادية للمواطنين من محدودي الدخل.

وتتشابه الشقة التي زارها الرئيس السيسي، مع الشقق التي تنفذها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وتُطرح داخل المدن الجديدة، ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، بمساحات وأسعار مختلفة، وشروط معينة، ونظام سداد يناسب محدودي ومتوسطي الدخل.

خطوات الحصول على شقة تشبه التي زارها الرئيس

وعن إمكانية الحصول على شقة تشبه التي زارها الرئيس السيسي في مدينة بدر، فيمكن للراغب في الحصول على شقة مثلها، أن يذهب لأحد مكاتب البريد المميكنة، ويشتري كراسة الشروط الخاصة بشقق «سكن لكل المصريين 2»، بسعر 150 جنيها، فضلا عن المصروفات الإدارية، وسداد مقدم الحجز، الذي يبدأ من 15% من قيمة الوحدة السكنية، وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، بشأن مبادرة «سكن لكل المصريين 2».

طرح شقق «سكن لكل المصريين» في 14 مدينة

وتضم المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، شقق لمتوسطي الدخل، تُطرح داخل عدد من المدن الجديدة، منها: «بدر، حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة، الغردقة البداري، وبورفؤاد».

وتتراوح مساحات شقق «سكن لكل المصريين 2»، للمواطنين من متوسطي الدخل، بمساحات تتراوح بين 100 م2 إلى 120 م2، بينما تتراوح أسعار الشقق بين 471 ألف جنيه إلى 950 ألف جنيه، بفائدة متناقصة 3%، وسداد يصل إلى 30 عاما كحد أقصى، وفقا لمبادرة التمويل العقاري التي أعلن عنها البنك المركزي رسميا مؤخرا، وقسط شهري يصل إلى 1026 جنيها، ويتم تسليم الشقق كاملة التشطيب، خلال 36 شهرا من موعد الإعلان عن الطرح، وسداد 12 دفعة ربع سنوية.