بالأسماء والصور.. القائمة الكاملة لطلاب الدمج والمكفوفين والمتفوقين

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، نتيجة الثانوية العامة لعام 2021، واستعرض الوزير أسماء أوائل طلاب الثانوية العامة وصورا لهم خلال المؤتمر الصحفي الذي تم إذاعته منذ قليل، وتنشر «الوطن» أسماء وصور أوائل الثانوية العامة للطلاب المكفوفين والدمج والمتفوقين «stem» في السطور التالية.

أوائل المتفوقين «stem»

1- شهد حسن عبدالحافظ حسن علي، الحاصلة على المركز الأول، شعبة علوم، مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا «stem»، محافظة الإسكندرية، مجموع 658.78.

2- فتحي أشرف فتحي علي، الحاصل على المركز الأول، شعبة الرياضيات، مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا «stem»، محافظة الإسماعيلية، مجموع 665.24.

أوائل الدمج

1- حسام محمد النوبي محمد علي، الحاصل على المركز الأول الشعبة العلمية، مدرسة أبو حماد الثانوية العسكرية، محافظة الشرقية، مجموع 397.5 درجة.

2- إبراهيم أحمد السيد سالم، الحاصل على المركز الأول شعبة الرياضيات، محافظة الغربية، بمجموع 385.5 درجة.

3- أسماء محمد محمد عبدالسالم أبو بكر حافظ، الحاصلة على المركز الأول الشعبة الأدبية، مدرسة أبو بكر حافظ موسى الثانوية، محافظة الدقهلية، مجموع 408 درجات.

أوائل المكفوفين

1- مريانا منير صدقي حنا، الحاصلة على المركز الأول مكفوفين، مدرسة النور والأمل بالنزهة، محافظة القاهرة، بمجموع 397.5 درجة.

وكان وزير التربية والتعليم، صرح خلال المؤتمر الصحفي، الذي أعلن فيه نتيجة الثانوية العامة لعام 2021، أن الطلاب الذين حصلوا على محموع 75% فيما فوق، يعدوا من أشطر طلاب الثانوية العامة، خاصة في النظام الجديد.

وأكد «شوقي» أن الطالبات الإناث تفوقن كالعادة عن الطلاب الذكور، حيث كان أعدادهم أكبر وخاصة فيما يتعلق بالشعبتين العلمي علوم والشعبة الأدبية، كما أعلن أن عدد طلاب اشعبة العلمي علوم الذين حصلوا على درجات أعلى من 90% بلغوا 3 آلاف طالب.