«رحمة» ثالثة الجمهورية علمي علوم: «توقعت النتيجة ووالدي قدوتي»

أعربت الطالبة «رحمة عبد الوهاب صلاح عبد الوهاب»، من مدرسة منيا القمح الثانوية للبنات، بمحافظة الشرقية، عن فرحتها لحصولها على المركز الثالث مكرر على مستوى الجمهورية بالثانوية العامة شعبة علمي علوم، بمجموع 402 درجة، بنسبة 98%، عن فرحتها بتفوقها والنتيجة التي حصلت عليها.

تحدثت الطالبة «رحمة» لـ«الوطن» قائلةً إنها كانت تتوقع حصولها على الدرجات النهائية، في نتيجة الثانوية العامة مشيرةً إلى أن أسرتها شعرت بفرحة كبيرة، بعدما سمعت اسمها ضمن قائمة الأوائل، خلال المؤتمر الذي عقده وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، لإعلان نتيجة الثانوية العامة اليوم الثلاثاء.

وأشارت الطالبة الحاصلة على المركز الثالث بالثانوية العامة، القسم العلمي شعبة العلوم، على مستوى الجمهورية، إلى أن والدتها كانت تسهر معها أثناء مذاكرتها ليلاً، وتابعت: «الحمد لله، لكل مجتهد نصيب»، وأشارت إلى أنها تعتزم الالتحاق بكلية الطب البشري، لتسير على نفس خطى والدها، الذي تعتبره قدوتها ومثلها الأعلى.

ومن جانبه، قال «عبد الوهاب صلاح»، أستاذ بكلية الطب بجامعة الزقازيق، والد الطالبة «رحمة»، ثالثة الجمهورية: «أنا فخور جداً وحاسس بالفرحة أن رحمة حققت هذا المركز عن جدارة، وكنت واثقاً فيها»، مشيراً إلى أن لديه 3 أبناء آخرين، مؤكداً أنه يحرص على أن يكون لدى أبنائه قاعدة علمية ولغة، وشدد على قوله: «لابد من تأسيس الأبناء منذ البداية، ولا يتم الضغط عليهم في مرحلة الثانوية العامة».

كما تحدثت والدة «رحمة» عن حصول ابنتها على المركز الثالث على مستوى الجمهورية، بقولها إن ابنتها متفوقة منذ طفولتها، وكانت تهتم بالعلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية، لافتةً إلى النظام الجديد في الثانوية العامة يحتاج إلى توفير نوع من الهدوء النفسي والدعم للطلاب.

وحصدت محافظة الشرقية 4 مركز متقدمة على مستوى اوائل الجمهورية في الثانوية العامة، فعلى مستوى القسم العلمي شعبة العلوم، حصدت الطالبتان «رحمة عبد الوهاب صلاح عبد الوهاب»، من مدرسة منيا القمح الثانوية للبنات، و«ياسمين وليد محمد النجار»، من مدرسة «محمد ربيع فلاح» الثانوية، بمركز ديرب نجم، على المركز الثالث على مستوي الجمهورية بمجموع 402 درجة.

كما حصل الطالب «عبد الرحيم عبد العظيم عبد العزيز عبد العال»، من مدرسة «الصوفية» الثانوية، على المركز الثالث على مستوى القسم العلمي شعبة الرياضة، بمجموع 401 درجة، فيما حصل الطالب «حسام محمد النوبي محمد»، من مدرسة أبوحماد الثانوية العسكرية للبنين، على المركز الثاني على مستوي أوائل الحالات الخاصة، طلاب الدمج، بمجموع 397.5 درجة.