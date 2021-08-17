وزير الآثار: خدمات مميزة بالمتحف الكبير وقطع نادرة في انتظار الجمهور

استعرض اليوم، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، خطة واستراتيجية تشغيل الخدمات بالمتحف وجميع الأفكار والملفات المتعلقة بذلك بشكل تفصيلي للوصول إلى أفضل الخطط لتقديم الخدمات بالمتحف بالشكل الذي يليق بهوية هذا الصرح الثقافي والسياحي العملاق وقيمة وهيبة الآثار المعروضة به.

جاء ذلك خلال ورشة عمل حضرها اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير، والمنطقة المحيطة، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشئون الأثرية بالمتحف، ومساعدي الوزير للشئون الفنية والمالية والإدارية والترويج، والمستشارين القانونين، والخبراء والمتخصصين في كافة التخصصات الاستثمارية والأثرية والهندسية.

خلق تجربة مميزة للزائر تجمع ما بين الماضي والحاضر والمستقبل

واستهل مسئولو وممثلو التحالف الفائز بتقديم الخدمات بالمتحف الكبيرورشة العمل بتقديم عرض تقديمي تفصيلي استعرضوا خلاله خطة واستراتيجية تشغيل الخدمات بالمتحف وجميع الملفات المتعلقة لضمان جاهزيتها عند الافتتاح، مشيرين إلى أن البدء الفعلي في إجراءات التعاقد مع كبرى المتخصصين والشركات المحلية والدولية من ذوي الخبرة والكفاءة العالية في مجالات الخدمات والضيافة والترويج لتقديم أفضل مستوى للخدمات بالمتحف، مع خلق تجربة مميزة للزائر تجمع ما بين الماضي والحاضر والمستقبل؛ يتعرف خلالها على الحضارة المصرية العريقة، وفي نفس الوقت الاستمتاع بالأنشطة الترفيهية بما يتواكب مع فكرة ورسالة المتحف ودوره التعليمي وما يحتويه من قطع أثرية فريدة لأعظم حضارات العالم.

تسويق المتحف الكبيرعلى مواقع التواصل

كما تم مناقشة الآليات التسويقية المتنوعة للمتحف من موقع الكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق على التليفون المحمول، بالإضافة إلى تنظيم الأنشطة الثقافية والتعليمية وغيرها من وسائل التسويق، لتحقيق أعلى عائد ترويجي للمتحف.

وأكد أعضاء مجلس الإدارة والمتخصصين بالوزارة، ضرورة تقديم الخدمات في هذا الصرح الثقافي السياحي المهم، بمستوى يضاهي ويفوق كبرى المتاحف والمقاصد السياحية العالمية، في ظل المقبول عالميا، وبما يدعم دور المتحف كمجمع ثقافي حضاري ترفيهي فريد من نوعه، في تنشيط حركة السياحة والتنمية الاقتصادية بمصر، مع احترام هيبة البيئة الأثرية للمتحف وما يحويه من كنوز أثرية فريدة.