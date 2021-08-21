خريطة التطعيم بلقاح كورونا في دمياط أيام السبت والأحد والاثنين

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة دمياط، برئاسة الدكتور سيد عبدالجواد، خريطة تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد بالمحافظة، وذلك بداية من اليوم السبت وحتى الاثنين أيام 21 و22 و23 أغسطس.

خريطة التطعيم بلقاح فيروس كورونا بـ5 إدارات

وتنطلق قافلة تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا من الإدارات الخمس كالتالي:

إدارة دمياط الصحية

التلقيح بمقر نادي المهندسين بمدينة دمياط السبت، ومقر شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء أمام مستشفى دار الشفاء يوم الأحد والاثنين.

إدارة كفر سعد الصحية

التلقيح بمقر حديقة دمياط الجديدة يوم السبت وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط الأحد وشركة موبكو للعاملين فقط الاثنين.

إدارة كفر البطيخ الصحية

التلقيح بمقر الهلال الأحمر السبت وهيئة ميناء دمياط «للعاملين فقط» أيام الأحد والاثنين.

إدارة فارسكور الصحية

التلقيح بمقر مدرسة شجرة الدر بمدينة فارسكور يوم السبت وشركة دمياط لتداول الحاويات «للعاملين فقط» أيام الأحد والاثنين.

إدارة الزرقا الصحية

التلقيح بمدرسة الإمام ناصف بمدينة الزرقا السبت ومدرسة شطا الإعدادية ومدينة الأثاث الأحد ومدرسة كفر تقي للتعليم الأساسي بمركز الزرقا، الاثنين.

وأضافت المديرية أن فرَق تطعيم العاملين بأجهزة الدولة تعمل من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثالثة عصراً، أما فرَق توزيع لقاح المواطنين فتعمل من الثالثة عصراً حتى التاسعة مساءً، وعلى المواطنين والعاملين بأجهزة الدولة الراغبين في تلقي اللقاح التسجيل على الموقع الرسمي لتلقي اللقاح، وعدم الحصول على موعد في المراكز الثابتة، ويُستثنى من توزيع اللقاح في المراكز السابق ذكرها الراغبون في السفر، حيث تم تخصيص مراكز خاصة بهم لتلقي اللقاح.