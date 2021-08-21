رابط وخطوات تسجيل رغبات طلاب الثانوية عبر موقع «البوابة الحكومية»

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رابط موقع بوابة الحكومة المصرية لتسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة، مؤكدة أن تسجيل الرغبات يتم إلكترونياً، فيما بدأت معامل التنسيق استقبال طلاب الصف الثالث الثانوي «منذ قليل»، في الجامعات الحكومية، موضحة أن المعامل مجهزة جيداً من حيث شبكات الإنترنت والتعقيم لمواجهة فيروس كورونا.

وأضافت الوزارة: أن رابط موقع بوابة الحكومة المصرية لتسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة، يتيح للطالب كتابة رغباته لتنسيق المرحلة الأولى والتي يصل الحد الأدنى بها لطلاب شعبة علمي علوم 88.4%، والحد الأدنى لطلاب شعبة علمي رياضة 80%، والحد الأدنى لطلاب الشعبة الأدبية 65%، مؤكدة أن الرابط يوفر الكثير من الإرشادات للطلاب في كيفية كتابة الرغبات وتعديلها وكذلك طباعة استمارة الرغبات عقب الانتهاء من تسجيلها.

وأشات وزارة التعليم العالي، إلى أن خطوات تسجيل الرغبات من موقع بوابة الحكومة المصرية تأتى بنحو:

الخطوة الأولى:

-الدخول على رابط موقع بوابة الحكومة المصرية لتسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة لإدخال رقم الجلوس والرقم القومى ونقل الرقم التأكيدي.

- بالضغط على الخطوة التالية يتعرف على الطالب حاسب التنسيق المركزي.

الخطوة الثانية:

- تظهر أما الطالب شاشة مراجعة الرغبات السابقة.

- يتحقق الطالب من بياناته الأساسية ثم يقوم بالضغط على الخطوة التالية وفي حالة وجود خطأ غير قابل للتعديل التوجه فورالمكتب التنسيق أو فروعه بالجامعات المصرية.

- يظهر للطالب المجموع الكلى يتضمن المجموع الأصلي + درجة الحافز الرياضي إن وجدت.

- الطالب المعفى من اللغة الثانية يحسب له مجموع اعتباري «= المجموع الكلى × 410/370».

الخطوة الثالثة:

- تظهر شاشة البيانات الشخصية الأساسية اللازمة في عملية التنسيق.

- تظهر للطالب شاشة اختيار وتعديل الرغبات والتي تحتوي على 60 خانة للاختيارات بواسطة مفاتيح الإضافة والتعديل، ويقوم الطالب من خلالها بإدخال رغباته بالترتيب الذي يراه.

الخطوة الرابعة:

- تظهر أمام الطالب شاشة تسجيل وتعديل الرغبات.

كما يمكن للطلاب الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، الذي أعلنت عنه وزارة التعليم العالي لتسجيل رغباتهم، وطباعتها عقب الانتهاء من حفظها.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، تم تخصيص نسبة مرنة لهم للالتحاق بالجامعات المصرية الحكومية، بحيث تحسب على أساس الأعداد المقرر قبولها سنوياً من حملة الثانوية العامة المصرية في الكليات العلمية والعملية التي تتناسب مع طبيعة دراسة هؤلاء الطلاب خلال المرحلة الثانوية وهي على سبيل الحصر كليات «الطب والصيدلة وطب الأسنان والطب البيطري والهندسة والعلوم والحاسبات والمعلومات».

وأوضحت: أنه يتم يتم حساب النسبة المرنة المقررة لخريجي مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بحيث تحسب نسبة لكليات مجموعة القطاعات العلمية وتحسب نسبة أخرى لمجموعة القطاعات الهندسية في كلية الهندسة وكلية العلوم شعبة رياضة وكلية الحاسبات والمعلومات، مؤكدة أن نسبة الكليات العلمية تحسب بقسمة عدد الطلاب المتقدمين في الشهادة على عدد الأماكن المتاحة في القطاعات العلمية في الكليات، بينما تحسب نسبة الكليات الهندسية بقسمة عدد الطلاب المتقدمين في الشهادة على عدد الأماكن المتاحة في القطاعات الهندسية.