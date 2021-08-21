«التناسليات الحيوانية» يطلق قافلة بيطرية مجانية بالمنوفية

أعلن الدكتور هانى حسن، مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية، إطلاق القافلة البيطرية المجانية بمراكز شبين الكوم والشهداء والباجور وقويسنا وبركة السبع وتلا بمحافظة المنوفية في الفترة من 21 أغسطس وحتي 26 من ذات الشهر، حيث يجري فريق القافلة العمليات الجراحية والفحص التناسلي والباطني وعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية وفحص الطلاءق وإجراء عمليات التلقيح الصناعي وإجراء التحصينات الغير سيادية مع عقد ندوات إرشاديه لصغار المربيين وتدريب لشباب الأطباء البيطريين وذلك تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبالتنسيق مع محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وأوضح مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية، أن القافلة تتم بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالمنوفية ومعهد بحوث الصحة الحيوانية ومعهد الأمصال واللقاحات البيطرية ومعهد بحوث الإنتاج الحيوانى.