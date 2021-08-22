أستاذ علم الأوبئة :تطعيم 10% من المواطنين قبل الموجة الرابعة لكورونا سيقلل الوفيات 50%

كشف الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن 6% من إجمالي الشعب المصريين هم من حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لوباء كورونا حتى الآن، وأن 2.4% فقط، حصلوا على جرعتي اللقاحات، مشيدا باستهداف وزارة الصحة تطعيم المواطنين بـ500 ألف جرعة لقاح يوميا.

إسلام عنان: غالبية المصريون يتعاملون باستهتار مع وباء كورونا

وقال «عنان»، خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على شاشة «الحدث اليوم»، إن غالبية المواطنين المصريين، باتوا يتعاملون مع هذا الوباء بحجم كبير من الاستهتار في الفترة الأخيرة، مضيفا: «تقريبا مفيش حد بقى يلبس كمامة».

وأشار أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبية، إلى أن الجميع أيضا غير ملتزم بتطبيق التباعد الاجتماعي، وليس هناك أي التزام بالإجراءات الاحترازية، موضحا أن هذا تسبب في زيادة أعداد الإصابات بشكل ملحوظ للجميع في الفترة الأخيرة.

عنان: مصر في حاجة لتطعيم 10% على الأقل من المواطنين قبل الموجة الرابعة

ولفت «عنان»، إلى أن استعدادت مصر للموجة الرابعة من هذا الوباء، تتطلب أن تكون الدولة نجحت في تطعيم ما لا يقل عن 10% من إجمالي الشعب المصري، موضحا أنه حتى يحدث ذلك، يجب أن يتم تطيعم المواطنين بـ500 ألف جرعة من اللقاحات يوميا، قبل قدوم الموجة الرابعة، مشيرا إلى أن مصر من المتوقع أن تدخلها بعد 21 يوم أو 30 يوم بأقصى تقدير.

وأوضح أن مصر تمتلك الإمكانية الكاملة لتحقيق ذلك، خاصة بعد اتجاها لتصنيع اللقاح الصيني محليا، منبها في الوقت ذاته، أن المشكلة الحقيقية تكمن في الوقت.

وتابع: «احنا بنصارع الوقت، وكل يوم هيعدي إنتاج اللقاح المحلي فيه هيتأخر، كل ده هيخلينا داخلين الموجة الرابعة واحنا مقلقين»، كاشفا أن تطعيم 10% من الفئات المستحقة بشكل أولي للقاحات، سيقلل نسبة الوفيات التي من المتوقع أن تسببها الموجة الرابعة حوالي 50%، أما لو نجحنا في الوصول بنسبة التطيعم إلى 20% فحينها عدد الوفيات سيقل بنسبة 80%.