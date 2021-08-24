ضبط رجل وزوجته تخصصا في تقليد طوابع الدمغات وترويجها بالقاهرة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية، ممارسة «أحد الأشخاص، وزوجته – مقيمان بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة»، نشاطا إجراميا في ترويج العديد من طوابع الدمغة المقلدة المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية بنطاق محافظتي القاهرة والقليوبية، مستغلين مكتبة ملكهم كائنة بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة، مكانا لمزاولة نشاطهما الإجرامي في ترويج تلك الدمغات على المواطنين، مقابل مبالغ مالية وبيعها على أنها صحيحة، بقصد التربح من وراء ذلك النشاط.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقا مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن القاهرة، أمكن ضبطهما وعثر بحوزتهما في مسكنهما على كمية من الطوابع «فئات مختلفة»، و«3 جهاز حاسب آلي - طابعة».

وبمواجهتهما أقرا بترويج الطوابع المقلدة على المواطنين المترددين على المكتبة ملكهما، وأوضحا أنهما تحصلا عليها من خلال «إحدى السيدات، ونجلها».

وبفحص الطوابع المضبوطة المشار إليها تبين أنها مصطنعة بالكامل ومقلدة كليا، وبفحص أجهزة الحاسب الآلي المضبوطة تبين أنها محملة بالعديد من صور طوابع الدمغات المقلدة المضبوطة المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية.

واتخذت الإجراءات القانونية، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما الخاصة بتزوير المحررات الرسمية.