11 إزالة فورية لتعديات على الأراضي الزراعية في الدقهلية

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الدقهلية، حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة والبناء المخالف أسفرت عن إزالة فورية لعدد 11تعديا على أراضي الدولة والبناء بالمخالفة بمراكز ومدن السنبلاوين والمطرية والمنزلة ودكرنس وميت سلسيل، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بملف التعديات على الأراضي الزراعية والإزالة الفورية لكافة أنواع المخالفات بالبناء عليها والتصدي بكل حسم لأية محاولات مستجدة للبناء على الأراضي الزراعية والازالة الفورية لكافة التعديات بالمحافظات، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة للواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.

إزالات في السنبلاوين

وقال متولي عبد العال رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، إنه تم متابعه إزالة فورية في المهد بالمدينة و3 حالات إشغال طريق بناحيه كفر غنام طبقا للقانون رقم 140 لسنه 1956، كما تم متابعه إزالة فورية في المهد بنطاق الوحدة المحلية بالبلامون حيث تم فك وتنزيل شدة خشبية للدور الأول علوي على مساحة 42.75 متر داخل الحيز العمراني وذلك لعدم استخراج التراخيص اللازمة لعمليه البناء، كما تم متابعه إزالة فوريه في المهد لسور بالدبش الأبيض علي مساحة 108 أمتار وارتفاع 2 متر بقريه طهواى بنطاق الوحدة المحلية بكفر الروك وتمت الإزالة على نفقة المخالفين وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات.

إزالات في المطرية

وفي مركز ومدينة المطرية قال محمد حمص رئيس المركز، إنه تم متابعة أعمال إزالة سمل خرساني على مساحة 60 مترا على أرض أملاك دولة بأرض سعدة بالعقبين خارج الحيز العمراني بمنطقه الجسر الواقي بالمدينة، كما تم تنفيذ قرار إزالة لبناء غرفة 20 متر بالطريق العام وتم تنفيذ القرار بمشاركة قوه شرطه مركز المطرية.

إزالات في المنزلة

وأكد المحاسب محمد عبد الباقي رئيس مركز ومدينة المنزلة أنه تم متابعة تنفيذ إزالة بناء مخالف على مساحة 350 متر تقريبا عبارة عن حظيرة ماشية من البلوك الأبيض و تمت الإزالة كاملة، كما تم متابعة إيقاف أعمال بناء مخالف بقرية الأحمدية بالشروع في صب الدور الثاني العلوى على مساحة 80 متر تقريبا، كما تم إزالة حظيرة على مساحة 120 خارج الحيز العمراني بميت خضير .

إزالات في دكرنس

وفي مركز ومدينة دكرنس، قال السيد عبد السلام رئيس المركز أنه تم متابعة أعمال فك شده خشبيه لسمل خرساني بناحية ميت رومي بجوار المسجد الكبير على مساحة 60 متر وتمت الإزالة على الفور ، كما تم متابعة أعمال إزالة تعدي لإشغال طريق ببناء تعديات سلالم بقريه الخشاشنه وتم تخاذ كافه الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشار العميد هجرس رئيس مركز ومدين ميت سلسيل، إلى تنفيذ إزالة فورية لسور من البلوك الابيض داخل الحيز العمراني بدون ترخيص على مساحة 100 متر بناحية الطريق الزراعي تمت الإزالة حتى سطح الارض وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.