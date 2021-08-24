سيارة تدهس قائد «توك توك» وتصيب 2 من مرافقيه في الدقهلية

لقي سائق «توك توك»، في محافظة الدقهلية، مصرعه، اليوم، وأصيبت سيدة وابنتها، بكسور متفرقة باليد والحوض ونزيف بالبطن واشتباه ما بعد الارتجاج، في حادث تصادم سيارة نقل بمقطورة و«توك توك»، على طريق «ميت غمر – المنصورة».

وقوع حادث تصادم علي طريق ميت غمر

تلقي اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بوردو بلاغا لمأمور مركز شرطة أجا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق «ميت غمر – المنصورة» أمام قرية «الكرامة» دائرة المركز.

مصرع قائد «التوك توك» وإصابة مرافقيه

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا إلي مكان الحادث، وبالفحص تبين أن السيارة رقم «م ج ب 1398»، بمقطورة، قيادة المدعو محمد فتحي عبدالرازق، 36 سنة، سائق ومقيم في عزبة العطار، دائرة مركز الباجور، بمحافظة المنوفية، اصطدمت بـ«توك توك»، بدون لوحات معدنية قيادة المدعو مصطفى نبيه مصطفى عبدالله، 65 سنة، مقيم في قرية «الكرامة» دائرة المركز، بذات الاتجاه.

وتبين أنه حال دوران التوك توك من إحدى الفتحات المرورية اصطدمت به السيارة من الجانب الأيسر، ونجم عن ذلك وفاة قائد التوك توك واصابة مرافقيه كلا من، نوسة محمد مرعي، 35 ربة منزل، باشتباه كسر باليد والقدم اليسرى واشتباه نزيف بالبطن، وابنتها سامية محمد الدسوقي، 11 سنة، طالبة بالصف الأول الاعدادي، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالحوض ويقيمان قرية «فيشابنا»، دائرة المركزي، وتم نقلهما إلى مستشفى ميت غمر المركزي، ونقل المتوفي إلى مستشفى أجا المركزي.

وبسؤال قائد السيارة، في محضر الشرطة، أيد مضمون الفحص، وبسؤال شقيق المتوفي المدعو مصطفي مصطفي نبيه مصطفى عبدالله، 62 سنة، فلاح، ومقيم بقرية الكرامة دائرة المركز، أید ذات المضمون، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في وفاة شقيقه، تم التحفظ على المركبتين ورفع آثار الحادث، ولم يؤثر ذلك على سير الحركة المرورية بالطريق جار تحرير محضر بالواقعة ، والعرض على النيابة العامة .