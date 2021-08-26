ضبط 1375 قضية تموينية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

ضبط 1375 قضية تموينية متنوعة

كما أسفرت الحملات بحسب بيان عن وزارة الداخلية، عن ضبط 1375 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 7٫06 طن (دهون حيوانية، سميد، برغل، صويا مجروشة)، دون مستندات ومجهولة المصدر مستلزمات إنتاج، طن برجر (منتج نهائي) يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.، بحوزة مالك مصنع لإنتاج مصنعات اللحوم دون ترخيص بمحافظة المنوفية.

ضبط 155‚3 طن مقطعات وهياكل دواجن

وأسفرت الحملات عن ضبط 155‚3 طن مقطعات وهياكل دواجن، مفروم لحوم، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وبعضها غير صالح للاستهلاك الآدمي، لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية دون ترخيص بمحافظة الجيزة.

ضبط 5‚2 طن لحوم مجمدة وكبده

كما جرى ضبط 5‚2 طن لحوم مجمدة، كبده دون مستندات مجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس، وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن مصنع للصناعات الغذائية دون ترخيص بمحافظة القاهرة.

وكذلك جرى ضبط 2,37 طن لحوم مجمدة، أسماك، دون مستندات ومجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، من حيث اللون والملمس، وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة قائد سيارة حال سيره بمحافظة الدقهلية، وضبط 4,45 طن فراولة مجمدة دون مستندات ومجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الشرقية.

وأسفرت الحملات أيضا، عن ضبط 890 طن أقماح ببيعها في السوق السوداء، تجميعة 320 طن دقيق بلدي مدعم معبأ داخل شكائر بها نقص في أوزان الشكائر بمقدار 582,5 جرام في الشيكارة الواحدة زنة الـ50 كجم، 55 طن أقماح محلية بها تغير في خواصها الطبيعية (مصابة حشريا)، 7,500 طن نخالة خشنة معبأة داخل شكائر دون بيانات، بحوزة المدير المسؤول عن أحد المطاحن قطاع خاص، لإنتاج الدقيق البلدي المدعم بمحافظة القليوبية.

وجرى ضبط 300 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين تم تجميعها للاستيلاء على الدعم المقرر لها وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن مخبز بلدي بمحافظة الدقهلية، وضبط 140 عبوة مخدر عمليات الثيونيتال المستخدمة في العمليات الجراحية دون مستندات ومجهول المصدر، جرى تجميعها لبيعها بأزيد من السعر، بحوزة مندوب في محافظة القاهرة، وضبط 19,55 طن معسل خام معبأ داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام مستلزمات إنتاج، 3800 عبوة معسل مدونا عليها علامة تجارية وهمية غير مسجلة ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام (منتج نهائي) 4000 عبوة كارتونية فارغة مدون عليها علامة تجارية وهمية غير مسجلة (أدوات تعبئة)، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن مصنع لتعبئة وإنتاج المعسل دون ترخيص بمحافظة القليوبية.

ضبط 15,609 لتر زيوت سيارات دون بيانات

كما جرى ضبط 15,609 لتر زيوت سيارات دون بيانات ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن مخزن لتجارة زيوت السيارات دون ترخيص بمحافظة الإسكندرية، وضبط 70 طن أعلاف حيوانية معبأة داخل شكائر دون بيانات مجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الحيواني وذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة مالك مخزن أعلاف حيوانية دون ترخيص بمحافظة المنوفية، وضبط 3,5 طن نخالة خشنة معبأة داخل شكائر دون بيانات ومجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الحيواني لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية وذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة المدير المسؤول عن أحد المطاحن بمحافظة الدقهلية، واتخذت الإجراءات القانونية.