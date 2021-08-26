دفتر عزاء على «فيسبوك» لزوجين توفيا بكورونا ببنها

تحولت صفحات موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، في مدينة بنها إلى دفتر عزاء لمواساة أسرة «الدكتور شريف النايب، مدير ونجل صاحب أقدم صيدلية في بنها والقليوبية» الذي توفي منذ 4 أيام ولحقت به زوجته اليوم، إثر إصابتهما بفيروس كورونا المستجد الذي تمكن منهما وتم نقلهما مؤخرا لمستشفي العزل عقب مكوثهما فترة في العزل المنزلي ليتوفي الزوج أولا وتلحق به الزوجة، اليوم، وسط حالة من الحزن سيطرت علي أقاربهما وأهالي مدينة بنها.

أسرة «النايب» تعلن وفاة زوجة ابنهم متأثرة بكورونا

وأعلنت الأسرة وفاة «ساناز محمد رضا»، زوجة ابنهم، اليوم، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد وذلك بعد محاولات إنقاذها هي وزوجها الذي لقي ربه بمضاعفات الإصابة يوم 22 أغسطس الماضي، وخضعت زوجته للعلاج وفقا لبروتوكول وزارة الصحة إلى أن لفظت أنفاسها الأخيرة.

آخر منشورات الدكتور شريف النايب: أنت الشافي المعافي يا رب كبير

الدكتور شريف النايب كانت آخر منشوراته على الفيس بوك تزامنا مع إصابته بالفيروس وعزله لتلقي بروتوكول العلاج: «يا رب أنت الشافي المعافي، أمر في الفترة الصعبة، إن مع العسر يسرا.. إن مع العسر يسرا.. يا هم لي رب كبير رحيم شافي معافي قادر».

وتابع الراحل شريف النايب في منشور آخر: «ليلتين أصعب من بعض والحمد لله.. اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف به.. بالنسبة لي بعد يومين من مفيش حرارة رجعنا نعدي ٣٩ درجة و بعد ساعات قدرنا نوصل لـ ٣٨.. فيروس لعين ولكن له رب كبير ورحيم».

أصدقاء الراحلين يعلقون بعبارات العزاء على الفيس بوك

فيما وجه الكثير من أصدقاء الراحل والراحلة العزاء لأسرتيهما على الفيس بوك، وكتبت ولاء أبو الخير: «لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون ربنا يرحمك ويرحم دكتور شريف النايب ويسكنهم فسيح جناته ويصبر ذويهم»، وكتبت نيفين صالح: «إنا لله وإنا إليه راجعون ربنا يرحمك ويغفر لك ويجعل مثواك الجنة يارب يا ساناز لا إله إلا الله ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم».

فيما نعي إبراهيم الحملي الدكتور شريف النايب في منشور قائلا: «أطيب قلب عمرك ما زعلت حد، روحك الطيبة في الدنيا إن شاء الله تكون في جنة الخلد ربنا يرحمك ويغفر لك».. «صدقة جارية علي روح أخينا شريف النايب رحمة الله عليه إتماما لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام عدم انقطاع الدعاء للفقيد كصدقة جارية براء ووفاء للفقيد أخينا شريف النايب».